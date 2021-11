¿Qué es el micromachismo y cómo saber si lo estás ejerciendo?

León.- Dentro de los diversos estudios sobre el género y la sociedad, surgió de manera reciente un nuevo término conocido como micromachismo. Este concepto se utiliza para definir comportamientos que pueden parecer inofensivos, pero que en realidad provienen de una ideología machista.

El primero en acuñar este término fue el psicólogo madrileño Luis Bonino Méndez en 2004.

Bonino explicó que muchos de estos comportamientos no son intencionales, ni se aplican con mala voluntad, si no que son prácticas aprendidas con el tiempo que, según la sociedad, es lo que hacen a una persona un hombre.

"Son dispositivos mentales y corporales incorporados y automatizados en el proceso de ´hacerse hombres´, como hábitos de funcionamiento frente a las mujeres. Otros en cambio si son conscientes, pero de una u otra forma, los varones son expertos en su ejercicio por efecto de su socialización de género", explica con palabras más técnicas el doctor.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos indica que, al ser la masculinidad una construcción social aprendida, es posible modificar estos comportamientos a través del autoconocimiento. Aquí te ponemos algunos términos y frases para identificar el micromachismo y saber si lo estás ejerciendo.

- Mansplaning: Esta palabra en inglés se refiere a la acción de un hombre explicando algo a una mujer. El problema con este comportamiento es que la intención nace a partir de que el hombre piensa que porque alguien es mujer, no entiende de qué se está hablando o cómo funciona algo. Se usa un tono paternalista y condescendiente, aún cuando es posible que la mujer domine más el tema.

- "Le ayudo a mí esposa a hacer el quehacer": En un hogar, en una familia, las tareas del hogar son responsabilidad de todos, no solo de la mujer, por lo que usar está frase es asumir que las labores de la casa son exclusivas para el sexo femenino y que, si un hombre participa en ellas, es solo para ayudar.

- "Los hombres no lloran": El llanto es una respuesta emocional humana ante una situación dolorosa o alegre. La acción de llorar es natural y no debe considerarse una muestra de debilidad o atribuirle una interpretación femenina. Lorar puede desestresar y relajar a una persona.

- Gaslighting o luz de gas: Se refiere a cuando un hombre clasifica como exagerados los sentimientos de su pareja invalidando de esta forma sus emociones. Frases como "estás loca", "no es para tanto" o "yo nunca lo dije en ese sentido", se hacen, inconsciente o conscientemente, con la intención de confundir a su pareja.

- Cambiadores de pañal en los baños de mujeres: Los hombres también pueden ejercer una paternidad exitosa. Es mentira que solo las mujeres están encargadas de la crianza, los hombres también son responsables, no solo del sustento, sino del afecto y cuidados.

- Regalar a mujeres u hombres objetos de acuerdo a su género: Muchas mujeres reciben de regalo electrodomésticos y algunos hombres herramientas de trabajo, pero es importante comprender que la limpieza de la casa no es responsabilidad entera de ella, ni las reparaciones son algo que un hombre está obligado a dominar.

- Pensar que las mujeres se escuchan peor diciendo malas palabras, que los hombres: Las groserías son palabras ofensivas de quien sea que salgan. Las mujeres no son más delicadas que los hombres y los hombres no son más duros que las mujeres solo en razón de género, por lo que el uso de estás palabras o no, no implica que una persona se escuche "mejor" que otra.

Bonino comparte un truco para eliminar los comportamientos micromachistas, dice que, pensando en la mujer con la que está relacionado debe preguntarse "lo que vale para mí, vale para ella". Explica que si la respuesta es no, significa que hay algo de desigualdad presente, si además de eso surge la duda de "¿por qué no, y cómo me salgo con la mía?", podrá descubrir su comportamiento micromachista y su finalidad.

