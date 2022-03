Que aumenten costos del bolillo y pan dulce, recomiendan a panaderos

"Es una cuestión que ya se maneja de forma individual en los panaderos, pero es un problema grave porque con los aumentos que ha tenido la materia prima, si no se modifican los costos del bolillo y del pan, después vamos a sufrir las consecuencias de tener panaderías endeudadas, que no estén dando el ancho para conservar y generar empleos. Entiendo la parte de la población que no ha tenido aumento de salarios, entonces es la complicación que hoy se vive dentro de la industria", dijo.