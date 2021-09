Que AMLO busque un buen psicólogo para superar a Guanajuato: Román Cifuentes

Guanajuato.- El presidente del Comité Directivo Estatal Partido Acción Nacional en Guanajuato, pidió al fiscal Carlos Zamarripa "que aguante vara" ante las críticas que vienen desde Palacio Nacional.

El también diputado federal panista, declaró desde el Congreso de la Unión en San Lázaro, que el panismo en el estado ven al fiscal concluir su periodo.

"Claro, como decimos en el argot político, que aguante vara, finalmente están los datos que son contrastantes. En Guanajuato hay detenciones, hay operativos, hay fideicomisos, y se presentan los resultados, yo le pregunto al gobierno federal que nos dé su porcentaje de decomisos de drogas, su porcentaje de decomisos de armas", dijo Cifuentes Negrete

"Por eso señalamos que el fiscal debe de seguir echándole ganas, pero le hemos dicho que los señalamientos de López Obrador son ataques políticos, son traumas y prejuicios ideológicos que trae el presidente de la república. Nosotros le exigimos a la fiscalía que tiene que seguir trabajando, dar resultados y seguir mejorando todos los indicadores", aseguró.

Sobre la postura del fiscal Carlos Zamarripa ante los empresarios e integrantes del Club Rotario de León, Román Cifuentes dijo que el fiscal habló específicamente del desgaste y el cansancio que para él representa estar siendo señalado de manera recurrente por parte del Presidente de la República: "Zamarripa declaró que desgasta y es cansado".

"La declaración del fiscal va en el sentido de que es muy desgastante estar sufriendo estos embates del gobierno federal. Nosotros lo hemos señalado, estamos respaldando a la institución, a la Fiscalía General del Estado que trae un trabajo sistematizado, que no obedece a ocurrencias, a oportunismos, que no responde a chantajes políticos, que tiene traer un trabajo coordinado con todos los municipios, un esquema muy estructurado, la seguridad debe de contar con un esquema de soporte técnico, científico, un expertos con todo lo que se pueda aportar", apuntó el panista.

Lamentó que el lunes se le haya preguntado en la mañanera por el proyecto del Zapotillo y al no tener más respuesta que señalar que no habrá agua para León, se haya ido por la derrota sufrida en el 2006 en Guanajuato, por lo que le aconsejó ir al psicólogo para superar la derrota.

"¿Pues saben qué? mejor me voy por el otro lado y mejor ataco al fiscal, volvió a enredar el tema de decir que por eso perdió en el 2006, le decimos que sí perdió en ese año y muy feo en Guanajuato, y va a seguir perdiendo, pero eso lo tiene que superar, y si no puede superarlo que se asesore, que se busque un buen psicólogo, que vaya a terapias de auto ayuda, porque en las mañaneras solamente es hablarle al espejito y eso no le va a ayudar", comentó.

Enfatizó que en Guanajuato no se advierte a un presidente de la República ordenado, trabajando de manera coordinada en las estrategias de seguridad, "yo creo que las motivaciones que tiene el presidente en contra de los señalamientos del fiscal y la fiscalía tiene más motivaciones políticas, a este presidente le sigue doliendo Guanajuato, le pesa, busca de dónde agarrarse para estar señalando, con Guanajuato no ha podido y es un recurso que tiene para estar desviando la atención".

"Nosotros se lo hemos dicho, que nueve de cada diez homicidios dolosos que se cometen en Guanajuato como en el resto del país tiene que ver con armas, tráfico de drogas, con crimen organizado, y eso es competencia del gobierno federal, nos gustaría ver que el gobierno federal apoye a la delegación de Guanajuato de la Fiscalía General de la República, si es tanta la problemática que tenemos , como responde el gobierno federal, cuantos agentes tiene, cuantos ministerios públicos, que capacidad de fuerza pública tiene desplegada, esos delitos son de competencia federal, pero sin embargo, el presidente de la república avienta las bolitas, avienta las acusaciones", señaló el dirigente estatal.

Comentó que la decisión de la fiscalía como Institución está en manos del Congreso del Estado, y lo que tiene que ver con el fiscal como persona, "es una situación que él tendrá que valorar y decidir, hoy ha contado con el apoyo y el respaldo para que siga trabajando de manera institucional, se siga fortaleciendo a la institución, que haya un esquema de trabajo con los demás gobiernos que son los municipios".

Exigió a la federación que a los delitos de alto impacto tiene que entrarle, "pero no están entrándole, no están tomando decisiones y afectan a los estados y municipios limitándoles los recursos, les crean una Guardia Nacional que la ponen como Guardia de Migración, y no dan resultados en la prevención con los estados".

"No olvidemos que el haber desaparecido la policía federal que tenía áreas para combatir con inteligencia estos delitos, fue lo que propició que estos tres años no haya ni decomisos de drogas ni de armas, esto genera y hace más difícil el ambiente en Guanajuato y en todo el país, y la crisis de inseguridad la tienen todos los estados, pero el presidente no trae filias y fobias con esos estados, pues nada más le duele Guanajuato, donde los datos del fuero común, los indicadores están por debajo de la media nacional", concluyó.

PR