Proyecto de Egresos federal no contempla recursos para El Zapotillo: Espadas

Todo parece indicar que el Proyecto de Egresos de la Federación no contempla recursos para la Presa El Zapotillo. (Foto: Universidad de Guanajuato)

León.- El diputado federal panista por Guanajuato, Jorge Espadas, declaró que los legisladores de oposición de Guanajuato no han identificado recursos para la presa El Zapotillo.

Agregó que, por cuarto año consecutivo, Guanajuato no tendrá una obra pública construida por la Federación.

"No veo nada para el Zapotillo aún, no veo proyectos importantes de infraestructura en los estados y en los municipios, lo cual no ayuda a la reactivación económica", dijo el diputado panista.

Explicó que los diputados están en la tarea de analizar con lupa cada rubro que envió el Gobierno Federal en su Proyecto de Egresos al Congreso de la Unión en San Lázaro.

"Tendremos que seguir revisando en estos días a detalle cómo viene cada rubro para el Estado, cada inversión que pudiera venir, que hasta ahorita no encontramos ninguna para Guanajuato, el escenario es el mismo que el año pasado, a reserva de que en el análisis encontremos otro golpe, porque cosas buenas hasta el momento no hemos encontrado"

Jorge Espadas señaló que la bancada guanajuatense del PAN en San Lázaro integrada por 15 diputados, presionará por cuarto año consecutivo al Ejecutivo Federal para que envíen más recursos al estado.

"Insistiremos para que los recursos que en Guanajuato se pagan, sean regresados en mayor cantidad al Estado para que aquí podamos administrar parte de nuestro dinero, se tiene que regresar de una manera más consciente al Estado lo que Guanajuato produce".

Informó que en materia de incrementos presupuestales para inversiones en el país, este año una vez más hubo un incremento de recursos para las magnas obras de la Cuarta Transformación concentradas en el sur del país.

"Se siguen destinando recursos que nos preocupan en algunos rubros, sólo en el tema de los proyectos emblema de este Gobierno, la refinería Dos Bocas y el Tren Maya se llevan el incremento más importante de este presupuesto"

Lamentó que el Gobierno Federal siga invirtiendo recursos al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, del cual se desconoce sus resultados.

"Otro tema más a revisar es que 21 mil millones de pesos se tirarán en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, estos son las becas para quienes no quieren trabajar ni estudiar, este dinero debería de estarse aplicando en la reactivación económica, los diputados del PAN intentaremos que se reoriente hacia este rubro de la reactivación económica, de apoyo a la recuperación del empleo", concluyó.

JP