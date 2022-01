Proveedores del calzado continúan estancados por el coronavirus

León.- David Novoa, presidente de la Asociación de Proveedores de la Industria del Cuero Calzado en México, declaró que la producción del sector se encuentra un 19% por debajo del 2019.

Novoa dijo que en el actual mes los contagios por la pandemia del coronavirus y su variante Ómicron, han generado ausentismo en las empresas, pero reconoció que no han ocasionado que se cierren plantas productivas por el nivel de infecciones.

"Sí es claro que afecta a las empresas, cuando escuchamos las conversaciones de los dueños señalan que tienen varios trabajadores incapacitados, esto a pesar de que la gente en las empresas tiene prohibido quitarse el cubrebocas, hay penalizaciones, protocolos, pero los contagios se dan en otras partes, no en las organizaciones, por fortuna las empresas no están cerrando, no están pausando la producción, pero sí complican el proceso de producción".

"El 45% de las empresas cerraron como en diciembre del año pasado, los proveedores tienen trabajo, esperamos un año para recuperarnos, la Concamin a la que pertenecemos reporta que somos uno de los sectores más afectados y como manufactureros estamos un 19% abajo"

Señaló que la semana pasada estuvo en dos ferias del calzado en Dallas y Nueva York y las empresas de Estados Unidos están analizando seriamente comprar con proveedores mexicanos por la cercanía y evitar los problemas de importar desde Asia el calzado.

Te puede interesar China se apropia más rápido del mercado del calzado en México: Alejandro Gómez



"Haymucha oportunidad, hay fábricas de zapatos que buscan venir a México, hay fábricas que maquilan dos millones al año y quieren crecer a 10 millones, estos maquiladores buscarán poco a poco proveedores en México, es un proceso de hasta 5 años, esto generaría miles de empleos".

Asimismo, señaló que la Feria de ANPIC no logrará recuperarse en su nivel de ventas con respecto al año de la prepandemia, en el cual se registraban más de 500 millones de pesos en derrama económica.

"Históricamente teníamos una derrama económica por Feria como de 500 millones de pesos, la pasada fue como de 180 millones, bajó porque no se compró mercancía, además de que la organización dentro de Poliforum hicimos una Feria más chica, vendimos menos stands, esto afectó a la derrama económica"

"Será difícil recuperarnos, la Feria de mayo es nuestra Feria chica, en 2019 estuvimos cerca de las ventas de octubre, pero seguiremos este año con restricciones y será complicado recuperarnos".

Te puede interesar Zapateros de León van tras la conquista del mercado de Estados Unidos



Por otra parte, Novoa dijo que Ana María Carpio asume la presidencia ejecutiva de la APIMEX. La exregidora del Municipio de León y empresaria, Ana María Carpio Mendoza comandará en los próximos años la Presidencia Ejecutiva de la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México.

"Una de las funciones principales del Presidente Ejecutivo en APIMEX, es la de contribuir al cumplimiento de nuestras metas, esto a través de la implementación de estrategias en conjunto con el Consejo Directivo", comentó.

"Necesitamos una figura de peso que sea nuestra cara en diferentes escenarios y que, además, reafirme la importancia que tiene APIMEX dentro del sector industrial y empresarial no sólo en nuestra ciudad y nuestra estado, sino a nivel nacional e internacional", afirmó Novoa Toscano.

El Consejo Directivo de la APIMEX decidió invitar a Ana María Carpio a ser la nueva Presidenta Ejecutiva, gracias a su destacada trayectoria y amplia experiencia tanto en el sector empresarial como en el político y social.

Carpio Mendoza fue Regidora del Municipio de León en el periodo 2015-2018, reelecta de 2018 a 2021 y Presidenta de las Comisiones de Turismo e Innovación (2018-2021).

JP