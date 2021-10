Protegen al águila real en Guanajuato; las amenaza sequía, caza y huella urbana

Guanajuato, Gto.- El águila real, que se encuentra inmortalizada en un nuestro escudo nacional, está bajo amenaza. Un grupo de rescatistas y científicos guanajuatenses están sumando esfuerzos para preservar al ave y proteger la especie.

En entrevista con La Silla Rota, Xhaíl Flores, bióloga fundadora del grupo Faunística Ciere, una asociación civil de conservación e investigación de especies en riesgo y endémicas, comenta que los miembros se encuentran trabajando en la protección de la fauna silvestre, en especial al águila real.

El águila real es un ave de presa que se encuentra distintas partes del mundo. La especie vive en América del Norte, Eurasia y África. En México es especialmente conocida por ser emblema del escudo nacional.

Esta ave, a pesar de que está clasificada bajo amenaza en México por la NOM-059-SEMARNAT-2010. En el 2017 se registró la existencia de solo 120 parejas y 317 nidos en todo el país.

Foto: Faunística Ciere A.C.

En Guanajuato hay 9 parejas registradas, la mayoría se encuentra en la reserva de la biosfera ubicada en la Sierra Gorda. Esta es un área natural protegida pero que muchos violan para la caza y otras actividades.

Lo que Faunística hace para preservar esta especie es un monitoreo de la cantidad de parejas que existen, investigar los motivos por los que cada ave muere y atender las causas con soluciones.

Xhaíl explica que la especie se encuentra amenazada por diversos factores, una de las razones principales es la caza.

Foto: Faunística Ciere A.C.

"El águila es sumamente cazada, la mayor cantidad de muertes de águila real es por la caza. Mucha gente les dispara, sobre todo porque consideran que pueden ser dañinas para su ganado, sobre todo el ganado ovino".

La bióloga menciona que, aunque sí puede poner en riesgo al ganado, es posible solucionar este problema. Con el seguro ganadero, los agricultores pueden recibir una compensación económica si se comprueba que el ganado fue atacado por un animal silvestre.



El segundo factor que pone bajo amenaza la existencia del águila real es la sequía. De manera reciente, Guanajuato fue clasificado en el índice de sequía severa por el Servicio Meteorológico Nacional. La frecuencia de las lluvias ha disminuido de manera drástica presentando efectos de sequía de forma exponencial.

"Hemos detectado que la sequía las está afectando de manera severa. Viene de la mano con el cambio climático que se está haciendo más evidente. La falta de lluvia incide de manera directa sobre la vegetación y sobre el hábitat del águila y muchas otras especies".

Los investigadores descubrieron que, aparte de morir por la caza ya no se están reproduciendo por la falta de agua. Es un ciclo en cadena, indica la experta. Al no haber vegetación, no hay alimento ni agua para las águilas. Cuando el ave percibe esta escases, se rehúsa a aparearse para no gastar energía que podría no llegar a recuperar.

"No están anidando. Detectan que no hay presas por la sequía para mantener a su hijito. Para ellos es un gasto, tienen que decidir si van a invertir esa energía en reproducirse o en sobrevivir. Prefieren gastarla en sobrevivir".

Otro de los motivos por los que ha ido desapareciendo es por la huella urbana, de manera científica se le llama cambio de uso de suelo. Xhaíl comenta que los seres humanos modifican su hábitat natural para vivir, la industria o la agricultura, entre otros motivos.

Foto: Faunística Ciere A.C.

"Su hábitat es muy particular, requiere de espacios muy amplios como con zonas donde ellas puedan anidar, ellas anidan sobre peñascos y son pocos los sitios que tienen esas características. Muchas veces esas zonas que son aptas para tener águila real ya fueron impactadas por nuestra presencia, por los seres humanos".

La organización trabaja en colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C.



Todos los científicos y activistas de Faunística trabajan diario para compensar la amenaza que los seres humanos le provocaron al ave, sumando esfuerzos para preservar al águila real.

Foto: Faunística Ciere A.C.

PR