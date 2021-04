Promete Sheffield candidaturas a 4 compañeros de Profeco; Morena no accedió

Guanajuato.- Dejaron delegaciones en Profeco para ser alcaldes, pero no llegaron ni a candidatos.

Renunciaron a sus buenos trabajos federales como delegados de la Procuraduría Federal del Consumidor con la ilusión de ser alcaldes de sus municipios, ahora desconocen su futuro a partir del 7 de junio.

Cuatro guanajuatenses que trabajaron bajo la batuta del procurador Ricardo Sheffield Padilla en la Profeco, desde octubre del 2020 abandonaron sus puestos a los cuales llegaron en enero del 2019, con la finalidad de competir y ganar cuatro alcaldías consideradas entre las más importantes del corredor turístico y cultural del estado de Guanajuato.

Sin embargo, el diputado local Ernesto Prieto y su grupo, les cerró el pasó y colocó a otros candidatos de su grupo, lo que ocasionó que los cuatro excolaboradores de Sheffield se vieran obligados a cambiar de estrategia o quedarse sin nada.

El primero: Daniel Nieto, ex secretario particular del procurador, quería ser alcalde de Celaya. El grupo de Ernesto Prieto colocó como candidata por Morena a la maestra Carmen Castrejón, académica de la Universidad de Guanajuato en Celaya.

Ricardo Sheffield y Daniel Nieto.

Te puede interesar El ídolo de tianguis: Raúl Bárcenas el comerciante que confrontó a Sheffield

El segundo: Ricardo Olvera era delegado de Profeco en Aguascalientes, soñó con ser alcalde de San Miguel de Allende y renunció a su cargo federal para regresar al terruño en busca de la candidatura. Una vez más se dice que el grupo de los Prietos ganó la interna y colocó a Ricardo Ferro como candidato.

Olvera de 33 años, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Salle Bajío, logró que lo registraran como segundo regidor en la planilla de Ferro. Olvera pertenecía al PAN y fue coordinador de Fomento Económico y Relaciones Internacionales en San Miguel de Allende.

Ricardo Olvera.

Te puede interesar Marcelino y Ruiz no daban los números para León: Sheffield

Posteriormente, laboró en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPASMA) y fue parte del Consejo Directivo, además llegó a ser candidato a regidor y candidato a diputado federal por el PAN.

La Tercera: Irma Leticia González, directora nacional de Casas de Empeño de la Profeco, quería ser otra vez candidata a la alcaldía en Irapuato (2018 primera vez), pero el grupo de Miguel Ángel Chico en alianza con Prieto, lograron imponer a Pepe Aguirre y la dejaron fuera. En las negociaciones logró ser candidata a diputada local por el Distrito 12 de Irapuato.

Irma Leticia y Ricardo Sheffield.

Hoy después de 2 años de un intenso trabajo y una gran experiencia profesional y de vida, he decidido renunciar a mi cargo para enfocarme en lo que viene para mi querido Irapuato y Guanajuato, atendiendo a las indicaciones del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en su cuenta de Facebook al salir de la dependencia federal.

El cuarto: Beto Loya, el comerciante era delegado de la Profeco en Cancún y renunció en busca de la candidatura en su natal Guanajuato capital. Otra vez el grupo de Prieto se impuso en la carrera y colocó a la maestra de la Universidad de Guanajuato Carmen Cano. Se quedó sin nada y se desconoce si podrá regresar a ser delegado de Cancún.

Roberto Loya.

Te puede interesar En entrevista en vivo Ricardo Sheffield olvidó sus propuestas como candidato

Otro de los personajes que al parecer también renunció a la Profeco es el abogado Joel Calvillo Rocha, quien ocupaba el cargo de delegado de la Profeco en Colima, pero despacha en las oficinas de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Calvillo Rocha era un panista leonés y desde el 2018 renunció a su militancia para acompañar a Sheffield en su aventura por la gubernatura de Guanajuato.

Actualmente se encuentra en la casa de campaña del candidato a la alcaldía de León (Sheffield). Su esposa es la candidata a la tercera regiduría por León Ericka Rocha.

Quienes no se movieron de sus cargos son la excandidata de Morena en Celaya, Italia Almeida Paredes, quien sigue siendo delegada del Estado de Hidalgo, lo mismo que el delegado en León Armando Guzmán, abogado que colaboró en la administración de Sheffield en la Presidencia Municipal (2009-2012).

El ex panista leonés Bruno Fajardo (ex funcionario municipal en León), sigue como delegado de la Profeco en el Estado de Veracruz. En San Luis Potosí el delegado es el ex panista leonés Carlos Rebolledo Sánchez.

El ex panista de Irapuato Javier Chico Goerne también está como subprocurador en las oficinas centrales de la Profeco.





sp