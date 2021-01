Prohibida la peregrinación a San Juan en su paso por Guanajuato

"No a las peregrinaciones, no a las fiestas patronales, la fe podemos practicarla desde nuestro hogar (...) no queremos desalentar el fervor, la fe, las creencias, queremos ahorita respetar la vida, conservar la sana distancia", declaró Joel Froylán Salas Navarro, subsecretario para el Desarrollo de la MiPyme.