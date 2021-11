Presupuesto que envía Federación para Guanajuato en 2022 es ficticio: Diego

Guanajuato.- El gobernador del Estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo declaró qué el presupuesto que envía la Federación a Guanajuato para el 2022 es falso y está inflado.

Mencionó que el supuesto incremento del 7% que presume el Gobierno Federal morenista es ficticio debido a que la Federación le está apostando a una mayor entrada de divisas por la venta del petróleo, por lo que ve complicado que le otorguen los 92 mil millones de pesos que le prometen a Guanajuato.

"Es falso, primero es un presupuesto inflado, si le decimos a la esposa que se le aumentará el chivo, porque supuestamente voy a ganar más, a heredar o vender cosas, pero, ninguna de las tres cosas sucederán, entonces se están vendiendo expectativas, están diciendo que van a vender más barriles de petróleo, lo cual no vemos cómo sucederá, hablan de 1.8 millones de barriles cuando el año pasado fueron 1.7".

Señaló que los analistas nacionales e internacionales más optimistas ven a México con un crecimiento del 2.4%, lo que hace prácticamente difícil que se pueda tener el doble de crecimiento y llegar a 4.5%.

"Hablan de que el crecimiento del país será del 4.5%, los especialistas más optimistas hablan de un crecimiento del 2.4%, entonces, están hablando de un presupuesto que no va a existir, y es hacernos tontos a nosotros mismos, hay que ser realistas".

Comentó que el boquete en el paquete presupuestal para Guanajuato del 2022 será de 3 mil millones de pesos en términos reales, ante la inflación con la que cerrará este año.

"Hay una disminución no tan grande como en otros años para Guanajuato, calculan que este año es de mil 500 millones de pesos, pero en términos reales se convierte en 3 mil millones de pesos, porque hay que considerar que no se va a lograr ni la recaudación por venta de petróleo, ni por crecimiento económico, versus la inflación que es de las más altas que tenemos, entonces, como diría la esposa, no me diste de más y además las cosas cuestan más caras, por lo tanto alcanza menos, esa es la realidad, y aunque digan que nos dan más, la realidad es que alcanzará para menos".

"Se tiene que entender que es un presupuesto inflado, que no es real, de dónde sacan que vamos a crecer al 4.5%, no lo hemos conseguido en los últimos 12 años, además, con esas cifras, si nos vamos a la realidad, va a ser menor el recurso, tuvimos disminuciones años atrás, reducciones de 7 mil millones, este año el boquete es de mil 500 millones, sin embargo, con la inflación se convierte en 3 mil"

"Nosotros hemos hecho previsiones, hemos recortado direcciones, subsecretarias, vamos a salir bien en este presupuesto, estamos a unos días de presentarlo, públicamente el Secretario de Finanzas hará una explicación de cómo ve el presupuesto, esperamos cerrar arriba de los 92 mil millones de pesos", concluyó el mandatario.



JP