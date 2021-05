Presidencia de León: Horario y dónde ver el debate este miércoles

¿Sabías que el debate por la presidencia municipal de León será pasado mañana? Así es, este miércoles 12 de mayo los 10 candidatos se verán la cara por segunda vez y debatirán sus propuestas para afirmar quien se llevará los votos este 6 de junio.

En La Silla Rota te contamos los pormenores.

¿DÓNDE LO PUEDES VER?

El debate se podrá seguir por el canal 4.1, que es la señal de TV4, también será transmitido en sus redes sociales. O bien puedes seguirlo por las redes del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), en Twitter los puedes buscar como @IEEG y en Facebook como @IEEGTO.

¿A QUÉ HORA?

El encuentro comenzará a las 9:30 de la noche.

ASÍ LLEGAN LOS 10 CANDIDATOS DE LEÓN

ALEJANDRA GUTIÉRREZ

La candidata del PAN y exdiputada local lleva ventaja en las encuestas realizadas a nivel local.

Las consultoras de opinión pública Massive Caller, Inmersa Marketing Group, Campaings & Elections, y los medios de comunicación Periódico A.M, a través de la Universidad Meridiano y el portal de noticias El Bajío, confirman en sus diversas mediciones, que la Alejandra doblega al morenista Ricardo Sheffield Padilla.

RICARDO SHEFFIELD

El extitular de la Profeco y ex alcalde de León (2009-2012) Ricardo Sheffield mantiene el segundo lugar en las encuestas, según la casa encuestadora C & E Research de la revista "Campaings and Elections", pues con un 22% se colocó por debajo de Alejandra Gutiérrez.

Sheffield promete construir un "puente" entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y León. Incluso, en campaña ha dicho que le presentará un proyecto para impulsar el sector cuero calzado.

JUAN PABLO DELGADO

Con un enfoque de perspectiva en Derechos Humanos, y como el primer candidato abiertamente gay, Juan Pablo Delgado de Movimiento Ciudadano, parece ganar el voto de la comunidad LGBT. Mientras que en la encuesta C & E Research mantiene la tercera posición entre los 10 candidatos, un 5% de las personas encuestadas votarían por él el 6 de junio.

SERGIO CONTRERAS

Esta es la segunda vez que Sergio Contreras compite por la alcaldía de León, lo hizo en 2018. El abanderado del Partido Verde le apuesta al tema de género, a las policías mejores pagadas, a la diversidad sexual y al medio ambiente.

En las encuestas ocupa el cuarto lugar, por debajo de Juan Pablo Delgado.

JUAN PABLO MARÚN

Juan Pablo Marún asegura que creció entre picas y zapateros, por eso promete agilizar la economía en sus 100 primeros días de gobierno, en caso de ganar. Preocupado por la inseguridad que padece León y por las casas de pánico que hay en las colonias populares, señala que este será uno de sus enfoques principales. También propone una ciudad más atractiva para los jóvenes, con más espacios y actividades culturales.

El candidato del PRI tiene el 3% de los votos, en caso de que las elecciones se realizarán ya. Obtiene el quinto lugar entre los candidatos aquí mencionados.

PAOLA ACEVES

De la mano del PRD y con tan solo 25 años de edad, Paola Aceves busca la alcaldía. La candidata ha hecho pocos eventos públicos, pero recientemente publicó en sus redes una foto en la que arremete contra los partidos contrincantes, en la imagen sale recogiendo la basura y a sus espaldas en una pared pintada está el nombre de Sheffield, como parte de su propaganda cuando aspiraba a la presidencia de León (2009).

"Hoy nos toca recoger el tiradero que otros nos dejaron", escribió Paola en sus redes.

ROSA ELBA

Rosa Elba Pérez Hernández buscará la alcaldía de León por segunda vez, ahora con Redes Sociales Progresistas. Ya compitió en el 2009 con Movimiento Ciudadano.

En el debate organizado por la Universidad Iberoamericana, el 3 de mayo, la candidata dijo que va por la regularización de los anexos, mientras mostraba el periódico con la noticia del suicidio de una adolescente interna. Argumentando que muchos centros de rehabilitación operan en la clandestinidad y en condiciones no adecuadas.

La candidata ha hecho campaña al ritmo de la cumbia, con bailes sonideros en colonias populares de León.

NANCY FONSECA

Nancy Elizabeth Fonseca Caldera es la apuesta del Partido del Trabajo. La licenciada en Derecho competirá contra cuatro mujeres para ser el mejor perfil que represente a este género en la ciudad. Fonseca ha sido maestra en Derecho Internacional.

Recientemente, en el debate de la Ibero, dijo que ella no presentó su iniciativa 3 de 3 porque cree que es una "simulación" contra la corrupción, y que preferiría registrar su patrimonio ante un notario.

MARCOS VAQUERO

Con pocas apariciones públicas, y como un candidato poco conocido, el analista político y columnista Marcos Vaquero Rull lucha por obtener votos este 6 de junio. Es el representante de Nueva Alianza.

El joven de 31 años estudió la licenciatura en Historia, en la Ibero de la Ciudad de México. Su experiencia lo ha llevado a ser maestro en la UNITEC León, en La Salle Bajío y en la Universidad EPCA.

NORMA NOLASCO

La candidata de Fuerza x México Norma Nolasco, es activista feminista, promotora y difusora de Derechos Humanos. Estudió la carrera de Derechos Humanos en la Universidad de León y fue representante legal en Claustro Universal Doctoral por la Paz y los Derechos Humanos.

Dentro de sus actividades como activista en favor de los derechos de la mujer destaca la fundación de GUMSAC (Grupo Unido De Madres Solteras), A.C.

DEBATES EN LOS MUNICIPIOS CON MAYOR NÚMERO DE VOTANTES

Si quieres estar pendiente de otros debates municipales podrás sintonizarlos por las mismas redes indicadas en esta nota. Los debates en los municipios con mayor número de votantes serán también a las 9:30 p.m. Te compartimos las fechas

- Valle de Santiago - martes 11 de mayo

- León - miércoles 12 de mayo

- Irapuato - jueves 13 de mayo

- San Miguel de Allende - viernes 14 de mayo

- Dolores Hidalgo C.I.N. - sábado 15 de mayo

- Pénjamo - domingo 16 de mayo

- Guanajuato - lunes 17 de mayo