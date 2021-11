Presa Solís inundó 22 pueblos: Gobernador no pierde esperanza con El Zapotillo

Guanajuato-. El gobernador Diego Sinhue declaró que en la construcción de la Presa Solís de Acámbaro que abastece a Jalisco de agua, en Guanajuato se inundaron 22 pueblos.

Ante este panorama, el mandatario señaló que no quita el dedo del renglón y tampoco pierde la esperanza de que en el futuro, León sea beneficiado con el proyecto El Zapotillo.

"Entiendo lo de los tres pueblos a inundarse, pero cuando se hizo la Presa Solís de Acámbaro se movieron 22 pueblos, cada que se hace una presa hay una afectación a un número de habitantes, pero el bien mayor es el gran número de población a beneficiar que es 6 millones de personas dándoles agua potable".

Explicó que el estado ya se resignó a que este sexenio no se inundarán los pueblos de Temacapulín, Palmarejo y Acasico, por lo que tendrán que esperar a que llegue la próxima administración con otra visión del proyecto.

"Por eso no pierdo la esperanza, no quito el dedo del renglón de que en este sexenio no van a inundar los pueblos, que no van a continuar creciendo la cortina y también me queda claro que no la van a demoler, todo puede pasar en tres años con el cambio de gobierno y pueda llegar otra visión".

El mandatario estatal dijo que es positivo que el gobierno federal no esté hablando en demoler la cortina, sino mantenerla y concluir la presa para que dote de agua a Jalisco, lo cual también puede ser positivo, pensando en cambios de gobiernos federales.

"No están hablando de demoler la cortina, ni de renovar el decreto, tenemos que revisar muy bien cómo va a quedar esto, entiendo lo de los tres pueblos", comentó.

Según datos del municipio de Acámbaro, en 1926, la Comisión Nacional de Irrigación inició estudios para conocer los almacenamientos hidráulicos más ventajosos sobre la cuenca del sistema Lerma-Chapala-Santiago.

A mediados de los años treinta, ya se cuenta con los estudios suficientes para dar marcha a la construcción de la Presa Solís.

El área de embalse se proyectó para cubrir una superficie de 7 mil722 hectáreas, dentro de la cual se encontraron los poblados de Chupícuaro, La Encarnación, Santa Inés, San José de Porto, Puriancícuaro, Buenavista, El Tornero, San Miguel, El Aguaje, El Tejocote, Munguia, San Vicente, La Mora, La Estanzuela, Puruaguita, Agua Blanca y Paso de Ovejas.

El 15 de Mayo de 1949 Miguel Alemán Inaugura la Presa Solís y Chupícuaro Nuevo.

IO