Precandidato de Morena encabeza manifestación afuera de presidencia

León-. El expresidente del Colegio de Abogados de Guanajuato y precandidato a la alcaldía de León por Morena Jorge Marcelino Trejo encabezó una manifestación para pedir justicia por la muerte de Carlos Marcelo Herrera, un abogado que fue asesinado este jueves tras ser asaltado en su despacho.

La protesta se dio este viernes afuera de la presidencia municipal, cerca de la una de la tarde. Una veintena de abogados se reunieron bajo consignas como "Ya basta". Uno de ellos cargaba una corona de flores blancas para rememorar a su colega Marcelo, de 35 años.

Al centro de la foto Jorge Marcelino Trejo, expresidente del Colegio de Abogados de Guanajuato

Te puede interesar Por un reloj de lujo Marcelo perdió la vida, esto sabemos del abogado

Los asistentes aseguraron que no se trata de un caso politizado, si no que temen por su seguridad. Aunque en redes sociales circuló un tweet en el que los mismos integrantes del Colegio de Abogados afirman que la convocatoria a la manifestación fue realizada solo por algunos integrantes, no por todos. Quienes lo hicieron fue sin la autorización del chat que comparten los abogados. Esto dijo Denny Méndez, integrante del Colegio de Abogados.

"Aquí hay de todos los colores, venimos como ciudadanos, como abogados (...) Queremos vivir sin tener el miedo de que van a llegar a mi despacho y por arrebatarme un valor van a quitarme la vida, eso es lo que queremos".

La invitación original a la manifestación dice: "el gremio de abogados y abogados leoneses convoca a protestar contra la inseguridad". En otro diseño con los logotipos de Morena circuló este mensaje: "compañeros, es momento de sumarnos al gremio de abogados, haremos que el PAN gobierno sepa que ya se van. Recuerden que todo lo que hagamos hoy lo veremos reflejado en las elecciones del 2021 y todos seremos recompensados".

Finalizan con "¡La 4T va!"

Ante este escenario Denny, uno de los agremiados, explicó que Marcelino Trejo fue uno de los integrantes de la comitiva voluntaria que pasaron a la presidencia municipal para solicitar justicia. Comentó que la violencia ya está "politizada".

"Las autoridades peleándose por quien es responsable, siendo que la responsabilidad es de todas las autoridades. Ya está politizada la violencia, y eso es lo que queremos, evitar que se politice una situación como esta, una tragedia de un joven abogado que resultó muerto".

Hace unos momentos, en redes sociales Marcelino Trejo publicó: "exigimos resultados y extendimos nuestra mano en colaboración, pero con una clara demanda para que se pongan a trabajar".

LEE EN LSR: "LEÓN TIENE VOZ Y POR FIN SE VA ESCUCHAR": MARCELINO TREJO

Marcelino Trejo cumplió su periodo en la presidencia del Colegio de Abogados con la aspiración de aparecer en las boletas electorales en 2021. En su lugar se quedó Víctor Manuel Sánchez Quiroz, quien tomó protesta en octubre pasado.

El abogado no aclaró si acompaña al gremio como su líder o como precandidato de Morena, aseguró que solo son "ciudadanos" que hacen la denuncia por la muerte de su compañero. Cabe mencionar que en junio pasado Marcelino Trejo difundió un vídeo de precampaña electoral cuando aún era presidente del Colegio de Abogados, y recientemente ha demostrado que va con la autollamada Cuarta Transformación.

Acompañé al gremio de abogados que se manifestaron pacífica y espontáneamente por el crimen de nuestro compañero Marcelo... Publicado por Marcelino Trejo en Viernes, 20 de noviembre de 2020

ASÍ MURIÓ EL ABOGADO

Fue este jueves cuando un delincuente le disparó al abogado Marcelo Herrera Herrera para quitarle un reloj, luego de que el licenciado en derecho se resistiera y forcejeara. El hecho ocurrió en la colonia Cañada del Refugio en el buffet de abogados Hercas cerca de las tres de la tarde. La pérdida conmocionó a los leoneses.