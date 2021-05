"Por un México sin barreras arquitectónicas, laborales y sociales": Chuy Vázquez

León, Gto.- Jesús Vázquez Trujillo es conocedor de la Historia de México, la ha investigado y escrito sobre el tema en medios de diferentes ciudades del país. Tiene bien estudiadas y sustentadas sus propuestas como candidato a diputado federal, por el Partido Revolucionario Institucional.

"Chuy" Vázquez va por el Distrito 06, el que ha recorrido en jornadas agotadoras y desgastantes. No es metáfora: "Me he acabado ya tres sillas (de ruedas), las colonias y en general la ciudad no están hechas pensando en personas con discapacidad". Padece, de nacimiento, una disfunción motriz que lo ha obligado desde siempre a esforzarse mucho más que las personas con quienes convive.

"Antes en las escuelas no había bullying... era carrilla", y eso lo aguantaba, aprendiendo desde chico las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad. Pero como apasionado de la Historia, ha visto las adversidades que agobian a la sociedad en todos los niveles, cree conocer las causas y asegura tener ideas que aporten para que el país sea mejor.

Es egresado de la Universidad Insurgentes de la licenciatura en Derecho, que concluyó en el año 2010. Ya con el conocimiento profesional, se sumaría a acciones en pro de las personas con discapacidad. Fungió en la administración municipal en la Comisión Municipal de Inclusión Social para las personas con Discapacidad (COMISDI) en el DIF.

Su lucha va a favor de abrir caminos laborales para la sociedad con discapacidades. "No queremos asistencialismos, si no que se creen oportunidades para que las personas con discapacidad puedan ganarse el dinero con su propio esfuerzo". Él sabe que es posible, pues su amplio curriculum respalda cómo es que, si las oportunidades son equitativas, todos pueden trascender.

Al concluir sus estudios universitarios se dedicó de lleno al activismo social en favor de las personas con discapacidad. En el COMISDI participó en la creación de reglamentos municipales para la población con discapacidad.

Chuy Vázquez impulsó y creó el distintivo Gancho Azul, una autorización visible y validada por el gobierno que permite a las personas con discapacidad estacionar sus autos en los lugares azules.

Ya en el 2012 se afilió al PRI a partir de donde inició su activismo político. Jesús Vásquez se enorgullece de ser el primer candidato con discapacidad que su partido postula. Promete esforzarse y representar no solo a su comunidad sino a toda la sociedad leonesa.

Participó en varios foros de lenguaje inclusivo. Abrió en su partido la Secretaría de Atención a la Población con Discapacidad que él mismo encabezó de 2017 a 2021. Ahora va por algo más grande, va por un México incluyente y consiente.

Entre sus promesas, se encuentra crear, en pocas palabras, un México sin barreras, "sin barreras arquitectónicas, laborales, familiares y sobre todo, barreras sociales". A través de la educación desde el núcleo familiar hasta el escolar trabajará por eliminar de León los tabúes hacia las personas con discapacidad que solo detienen su progreso y crecimiento emocional.

Una vez en el congreso, tomando como motivación su experiencia en la escuela a temprana edad, buscará legislar la inclusión educativa, que nadie sufra de discriminación. Que en las escuelas, viviendas y áreas públicas de la ciudad exista la infraestructura adecuada para las personas con discapacidad.

Promoverá normas que castiguen con más severidad a las personas que usen de manera indebida los espacios azules. Va directo por sanciones de 10 salarios mínimos a quienes se estacionen en cajones preferentes, además del retiro de placas.

Está en puerta la creación de un Instituto Nacional de Atención a la Población con Discapacidad. Aaunque ya existe un servicio similar de parte del DIF Nacional, el candidato ha vivido sus deficiencias. Quiere que sea un organismo autónomo que atienda las necesidades todos los que tengan alguna discapacidad.

Para que todos tengan las mismas oportunidades que él impulsará el programa de inclusión laboral "con discapacidad se puede trabajar" que es un convenio entre la iniciativa privada y el Gobierno Federal.

La candidatura y motivación de Chuy, historiador, activista y político se resume en pocas palabras "ahora soy parte de las historias que tanto leía y escribía". Es lo que el candidato a Diputado Federal por el distrito 06 quiere, cambiar la historia de México.

PR/CV