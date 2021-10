¿Por que se perdió la confianza en la Policía en Juventino Rosas?

Juventino Rosas-. ¿Qué habría provocado el despido de 130 policías y tránsitos de Juventino Rosas? Antecedentes con el crimen organizado, violencia, incluso abusos de autoridad denunciados ante la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato son arrastrados por la corporación desde hace años.

Un cuerpo de 130 elementos se disolvió con el despido de todos por orden del nuevo alcalde del PAN Fernando Gasca.

En palabras del propio gobernador Sinhue Rodríguez detectaron que la corporación se habría infiltrado con el crimen organizado, dijo que Juventino Rosas "es un bastión de grupos criminales".

Policías Municipales en Juventino Rosas, tras ser notificados de su despido (Foto: Periódico Correo)

Te puede interesar Depurarán policías de León e Irapuato, informa Diego Sinhue

"Se tomó el mando de Juventino Rosas, estamos liquidando a toda la Policía Municipal y están entrando las Fuerzas de Seguridad del Estado con la Guardia Nacional y el Ejército a tomar el control, hemos sabido que es un bastión de grupos criminales, en ese municipio se detuvo hace poco a un líder de un grupo y al director de Tránsito. Se hará la depuración en Juventino y en todo el Estado, vamos a revisar constantemente, y en los próximos días o semanas se verán depuraciones en muchos otros municipios, pero no serán totales como en Juventino", informó el gobernador en un evento público este miércoles.

Guardia Nacional, Ejército y las Fuerzas Estatales toman el control en el municipio de 82, 340 habitantes, mismo en el que capturaron al huachicolero José Antonio Yépez ´El Marro´, y donde asesinaron a Juan Antonio Acosta, diputado del PAN y candidato a la alcaldía, por la presunta orden de Juan Carlos Jiménez Badillo, director de Tránsito Municipal ahora detenido.

Imagen ilustrativa Guanajuato (Foto: Cuartoscuro)

Te puede interesar Por filtración con crimen organizado cesan a toda la Policía de Juventino Rosas

DENUNCIAN "GOLPIZA" A CIUDADANO EN 2014

El 29 de junio de 2015 un ciudadano interpuso una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato por lesiones, de acuerdo con el expediente 210/2014-C, el quejoso demandó que el 21 de junio de 2014 iba para su domicilio en Juventino Rosas cuando se percató que dos patrullas de la Policía Municipal lo perseguían y le marcaron el alto.

Uno de los policías le pidió que se bajara de la camioneta y lo comenzaron a golpear "sin decirle nada", aunque escuchó que lo habían reportado por supuestamente atropellar a unas personas.

(Foto: Cuartoscuro)

"Empiezan a golpearme varios elementos en diversas partes del cuerpo, fue cuando me fracturan el tobillo de mi pie derecho al recibir una fuerte patada, pero no me decían porque motivo me estaban golpeando, y solamente escuchaba que había muchos reportes y que entre uno de ellos, que a mí me habían reportado de que había atropellado a unas personas".

Luego de fracturarle el pie, lo trasladaron al Hospital Comunitario en donde permaneció hasta las 3 de la mañana y fue intervenido quirúrgicamente.

En ese entonces Juan Antonio Acosta Cano era el alcalde de Juventino Rosas, a quien la PDHEG le recomendó determinar la responsabilidad de los elementos de Policía Municipal Guillermo Fernando Cardona Vargas, Luis Mota Pantoja, Martín Delgado de León, José Juan Castro Guerrero y J. Refugio Lara Sánchez.

Diego Sinhue Rodríguez, gobernador de Guanajuato (Foto: Especial)

POLICÍA CARGABA UN CUERPO DESMEMBRADO EN PATRULLA

El propio gobernador informó este miércoles que hace dos años se detuvo a un policía municipal de Juventino Rosas con un cuerpo desmembrado en un vehículo oficial.

"Hay varios casos en Juventino que es lo que nos hace pensar en una infiltración de la delincuencia en los cuerpos policiacos, por eso se optó con el Alcalde nuevo que llegó a quitar toda la corporación y va a tener que formar una nueva", señaló.

EL ÚLTIMO REFUGIO DE ´EL MARRO´

El huachicolero que provocó 10 mil muertos desde el 2017 al estar a la cabeza del Cártel de Santa Rosa de Lima se escondía en Juventino Rosas días antes de su captura, el 2 de agosto de 2020.

Fuentes cercanas a la investigación informaron a La Silla Rota que 15 pueblos de Guanajuato operaban bajo la influencia de Yépez Ortiz , entre ellos siete en Juventino Rosas: San Antonio de los Morales, Rincón de Centeno, Pozos, Franco Tavera, San José de Manantiales, Santiago de Cuenda y San Antonio de Romerillo.

Franco Tavera fue el lugar donde lo capturaron, ahí pasó su última noche, en una pequeña comunidad de 1, 426 pobladores, en donde la gente se dedica al campo y a la ganadería. Lejos del bullicio de la ciudad y en una gallera, se refugió el capo guanajuatense.

La red de ´halcones´ de El Marro era pagada con una nómina, informaron las fuentes. Los colaboradores recibían incentivos, y en ocasiones circulaban en motos razers para evitar el paso de las autoridades o vigilar sus operativos en las comunidades, también eran invitados a las fiestas del delincuente.

ASESINAN A DIPUTADO Y CANDIDATO DEL PAN

A 700 metros de la comandancia de policía de Juventino Rosas, asesinaron a Juan Antonio Acosta, diputado local del PAN y candidato a la alcaldía, el pasado 12 de enero.

Esa mañana, mientras hacía ejercicio, sonaron los disparos que le quitarían la vida a quien buscó ser alcalde por tercera vez y se había registrado como precandidato en diciembre del 2020.

Escena del crimen contra diputado del PAN Juan Antonio Acosta, a la derecha su foto en el Congreso Local (Foto: Especial)

Te puede interesar A 700 metros de la comandancia mataron al diputado Acosta Cano

Cuatro meses después, el 7 de abril, la Fiscalía del Estado anunció la captura del director de Tránsito Juan Carlos Jiménez Badillo, presunto autor intelectual de su asesinato. Junto a él cayeron Rosendo y Jorge, otros dos hombres involucrados en el crimen.

En el cateo se les encontró en posesión de armas de fuego, droga, dinero en efectivo y diversos indicios de carácter ilícito, fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

LA COMANDANCIA ESTARÍA TOMADA POR YÉPEZ ORTIZ

Investigaciones que llevaron a la detención del director de Tránsito Municipal de Juventino, confirman que el funcionario trabajaba para el Cártel de Santa Rosa de Lima, liderado en ese entonces por ´El Marro´.

Juan Carlos Jiménez Badillo ocupó la coordinación desde el 2015.

Además de las comandancias de Juventino Rosas, ´El Marro´ habría tomado las de Villagrán, municipio gobernado por Juan Lara, tío de los hermanos Lara Belman: Noé ´El Puma´; Fabián ´La Vieja´ y Luis Ángel ´El Tortugo´, ya capturados.

Juan Carlos Jiménez Badillo, Jefe de Tránsito en Juventino Rosas detenido (Foto: especial)

Villagrán fue testigo del asesinato de tres policías y del secuestro de cuatro más, en diciembre del 2019. Los elementos denunciaron que recibían órdenes de ´El Marro´ a través del presidente municipal.

Los cuerpos de los cuatro policías secuestrados fueron localizados sin vida en la carretera Panamericana el 13 de diciembre del 2019.

Una de las agentes confesó antes de ser asesinada tenía que informar a El Marro y su gente lo que veía en la cámaras de seguridad municipales. Su convenio era anticipar al Cártel de Santa Rosa la presencia de policía estatal y federal.

José Antonio Yépez Ortiz 'El Marro', el 2 de agosto de 2020, en su captura (Foto: FGE)

Te puede interesar Caen 2 hermanos Lara Belman ´La Vieja´ y ´El Tortugo´: solo falta ´El Puma´

REVISAN EQUIPO Y ARMAS DE LA POLICÍA DÍAS DESPUÉS DEL CRIMEN CONTRA CANDIDATO

De manera sorpresiva, y bajo el nombre de Operativo Trueno, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado revisaron el equipo y las armas de los policías en la Dirección de Seguridad Pública, el 13 de enero pasado, momentos antes de la misa en honor a Acosta Cano.

El entonces alcalde del PRD Serafín Prieto dijo que desconocían del operativo, aceptó que llegaron sorpresivamente, y justificó que la inseguridad no se vivía solo en ese municipio, sino en toda la región.





Este miércoles, luego de anunciar el despido de 130 policías y tránsitos de Juventino, los elementos se manifestaron en la Presidencia Municipal denunciando que no les avisaron con anticipación, solo los desarmaron y les retiraron uniforme y celulares. Aseguran no ser un "bastión de la delincuencia".

IO