¿Por qué Lowe's no funcionó en León?

“Por mi parte siempre me pagaron a tiempo, nunca hubo retrasos en los pagos y eso me hacía confiar en la empresa y nunca supe de alguien a quien no le pagaran, yo creo que como en todo, solo son rumores. La tienda abría de 7 de la mañana y cerraba a las 10 de la noche, yo trabajaba medio tiempo en la mañana, lo que me permitía ir a estudiar, muchos compañeros también lo hacían”.