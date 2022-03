¿Por qué los tapetes y termómetros de pistola nunca sirvieron en pandemia?

Guanajuato.- Por precaución, prevención o temor, las personas comenzaron a utilizar objetos en su casas, trabajos, negocios y oficinas, con el objetivo de protegerse del Covid-19, durante del periodo de la pandemia.

Sin embargo, varios de estos objetos, que ayudaban a las personas a sentirse más protegidos, a decir de especialistas muchas veces no eran necesarios.

Entre ellos, se pueden destacar a los tapetes que se les ponía cloro, y se colocaban a la entrada de edificios, negocios y oficinas, con el fin de desinfectarse.

A esto se agregan los aerosoles para desinfectar, las mamparas, los túneles, y hasta los termómetros de temperatura.

Tianguis, mercados y establecimientos comerciales, además de plataformas digitales ofrecieron dichos productos que tuvieron.

Por ejemplo, una mampara divisora llegaba hasta cerca de dos mil ventas en un solo mes, a un precio de 375 pesos, durante un mes, de acuerdo con la plataforma de Mercado Libre.

Un tapete para desinfectar, de 427 pesos, llegaba hasta cerca de las 800 ventas al mes.

Pero a pesar de que desde el año pasado se había dicho que no eran necesarios, las personas siguieron utilizándolos.

En una entrevista el año pasado con la periodista Azucena Uresti, el infectólogo leonés, Alejandro Macías, señaló que no es posible el contagio a través de las superficies.

"Todo es posible, pero la respuesta corta es: no. Eso es muy poco probable. Tan poco probable que podemos ya dejar de usar esos tapetes con cloro, esas limpiezas profundas, esas aspersiones de desinfectantes que te ponen en túneles al entrar a una institución.

"Ese virus se transmite porque se respira. Es extraordinariamente remoto, es razonable mantener limpieza, evitar tocarse los ojos, la boca, pero no es ese el principal mecanismo de transmisión", dijo.

Lo que el especialista sí enfatizó, en aquel momento, es en la necesidad de la utilización de cobrebocas, sana distancia y ventilar los espacios cerrados.

"Cuando estás a menos de un metro y medio de una persona, o bien, cuando estás en un ambiente cerrado y está todo mundo respirando, es el principal mecanismo de transmisión.

"Se necesita usar cubrecocas, mantener la sana distancia y ventilar los espacios cerrados, eso es muy importante", expresó.

Incluso señaló que la utilización de cubrecbocas no es 100 por ciento eficaz, pero lo ideal es que los receptores lo utilicen

"PSICOLOGICAMENTE ME SIENTO PROTEGIDA"

Sandy atiende y recibe a personas en su oficina y se protege con una mampara. Aunque dijo que no se llegó a contagiar, psicológicamente sí se sintió protegida por ésta.

Y prueba de eso es que cuenta con dicha medida hasta el momento, pues la considera como una forma de ponerle límites de acceso a las personas.

"Sirve mucho porque es como una manera de dar entender que no se puede pasar más de este acrílico. Nunca he tenido Covid gracias a Dios, pero sí me siento protegida", dijo.

"Considero que en parte sí es un tema psicológico, porque sí te sientes doblemente protegido. Aquí tenemos que tener cubrebocas en todo momento, hay situaciones donde vienen personas si cubrebocas y me sirve para que no contaminen, y me siento protegida".

KD