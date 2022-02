¿Por qué el servicio de telefonía o internet pueden mandarte a Buró de Crédito?

León.- Aunque una empresa no sea del sector financiero, puede poner a las personas con algún resultado negativo en el Buró de Crédito.

De acuerdo con el contador público y académico, Edgar Ulises Hernández, las empresas que tiene el servicio contratado con el Buró de Crédito, para que la institución registre la condición de sus clientes, pueden colocarlos ahí.

Por ello, es común que empresas que prestan servicios, que no son financieros, pueden poner un resultado negativo.

"Cualquier empresa que te preste un servicio, donde te dan un financiamiento, independientemente que no sea financiera, tienen la posibilidad de acceder al buró como clientes y ahí van subiendo los créditos que otorgan", dijo.

"El Buró de Crédito tiene a todo mundo registrado, tengas un crédito vigente, o que hayas tenido. Así opera el buró. Todas las empresas que dan créditos contratan al buró para que les lleve los récords".

Por ejemplo, las que prestan servicio de internet, además del Servicio de Administración Tributaria, reportan al Buró de Crédito, señaló.

"Es bien fácil pensar que si no paga no pasa nada. Pero si no pagas, te atienes a las consecuencias de no pagar. El problema es cuando las empresas que dan créditos no verifican y validan la identidad de la persona que supuestamente les contrata", explicó.

"Si en Telmex tienes un contrato de internet y tienes que entregar el modem, y no lo entregas te mandan a buró. El SAT te puede mandar a buró, Telmex, Totalplay, y en general, cualquier empresa que te otorga un servicio o que te vende, siempre y cuando la empresa tenga contratado el servicio con el Buró de Crédito".

Por ello, el especialista manifestó que es necesario que las personas paguen lo que deben, toda vez que los resultados negativos en buró les impiden acceder a nuevos servicios crediticios.

