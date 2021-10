¿Por qué el polémico coach Carlos Muñoz no dio su conferencia en el Foro Go?

Guanajuato-. "Ese wey que está ahí parado que está trabajando aquí y que agradezco mucho tu trabajo (...) está ahí y no está aquí sentado porque no tiene hambre, el wey", con esas palabras el coach Carlos Muñoz, y supuesto autor de 11 libros, ofendió a un mesero que daba sus servicios en una de las conferencias de las que fue ponente. El emprendedor enseñaría ¿"Cómo vender cuando nadie está comprando" en una conferencia del Foro Go. Tras el escándalo, no se presentó.

La polémica en la que se vio envuelto sucedió unos días antes de este viernes 15 de octubre, fecha en que tenía pactada la participación en el Foro Go, un mecanismo para las empresas guanajuatenses que desean internacionalizarse, ahí impartiría el tema ¿Cómo vender cuando nadie está comprando? de 7 p.m. a 8 p.m. Sin embargo, uno de los asistentes confirmó a La Silla Rota que el coach no se presentó a dar la conferencia, al momento de su participación habló otro de los ponentes.

El mesero es el mas inteligente de todos alli.1)Le van a pagar 2)Escucho tu discurso pitero gratis 3) No cayó con un charlatan vende humos 4)El que tiene hambre eres tu @soymastermunoz defraudador vende humos. Los millonarios no andan de mamadores como tu. pic.twitter.com/6AxJxgVZwl — Ronaldinho_Gallucho (@RGallucho49) October 13, 2021

Aunque los organizadores no explicaron los motivos por lo que se ausentó Carlos Muñoz, en redes sociales trascendió que fue la presión mediática de los usuarios la que causó que cancelaran su participación. Pues los usuarios de redes criticaron la forma en que el consultor se refirió al mesero identificado como Gil Romero.

El Foro Go se realiza cada año, es organizado por la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato (Cofoce) . Con talleres, conferencias y charlas invitan a las empresas a cambiar su forma de comercializar, y ofrecer servicios aprovechando el entorno digital.

Tras la ola de comentarios negativos, Carlos Muñoz no se presentó en el Foro, el coach no habló sobre el tema y hasta ahora sigue activo en sus cuentas de Twitter e Instagram. Incluso este domingo publicó un video sobre "La era del CEO como figura pública". Sus cuentas están llenas de mensajes motivacionales, y constantemente invita a salir de la "zona de confort".

EL CASO COMPLETO DEL MESERO

Luego de afirmar que el mesero no tenía "hambre" de crecer, le pidió que se sentara a tomar el curso. "Ven para acá, te vas a sentar acá, yo voy a hablar con el gerente. Denle por favor un cuaderno a este cabrón para que tome nota. Ponte a tomar notas cabrón, en lugar de hacerte pendejo ahí, nadie ocupa bebidas ahorita, ok. No les importa verdad, que acabo de becar un individuo aquí", dijo frente a los asistentes mientras se reían.

Aunque momentos comentó que "si él (mesero) hubiera ahorrado en los últimos tres meses hubiera pedido el día de hoy, se hubiera sentado aquí. No, él no tiene hambre, él esta cómodo donde está y puedo regresar dentro de 20 años y puede estar en el mismo puesto".

Gil Romero le contestó al coach con un video de Tik Tok, afirmando que sacó provecho al tomar el curso sin pagar un solo peso.

Carlos Muñoz es como esas personas que inundan sus redes con frases motivacionales pero atrás de esa fachada, son más tóxicas que la rana dardo del amazonas. — Rocketman (@MaestroRamirez) October 13, 2021

"Este wey soy yo, el famoso mesero, y lo único que tengo que decir a esto es: a huevo, tomé un curso gratis, tengo mente de tiburón, me pagaron", dice el mesero en el video.

Frente a la molestia de miles usuarios, el empresario anunció en su Instagram que le ofrecería una beca a Gil y se justificó diciendo que su estilo de comunicación siempre ha sido "agresivo". "Lo hemos utilizado con la ganas de impactar y buscarle crecimiento a la mayor cantidad de personas".

EL PERFIL DE CARLOS MUÑOZ

Carlos "Master" Muñoz, de 39 años, es "halcón en venta, emprendedor, conferencista, y consultor global. Autor de 11 libros", así se presenta el coach en su perfil de Twitter. Da conferencias, cursos, mensajes y organiza eventos de emprendimiento. Es fundador de Instituto 11 y Zald Financiera.

