Por fin llega la 'Bici Pública' a León: te contamos cómo usarla

León estrenó su nueva apuesta para el servicio de movilidad: la 'Bici Pública'. Este programa piloto tendrá una duración de 6 meses con 500 bicicletas y 55 estaciones. El proyecto fue anunciado hace tres años.

El sistema de bicicleta compartida cubre el corredor Centro Histórico – Zona Piel – Poliforum, pasando por 29 colonias. Las calles de las estaciones y de los alrededores fueron preparadas con señalética vertical, además de pintas sobre el asfalto.

Las estaciones están definidas por:

- Señalización en piso

- Vialetas,

- Bolardos (en caso de encontrarse en arroyo vehicular o sustituyendo máximo dos cajones de estacionamiento)

- Tótem informativo.

La tecnología de las bicicletas (4ta generación) no requiere de un rack o alguna estructura donde deba anclarse.

La bicicleta está adaptada para realizar viajes de hasta 1.6 kilómetros únicamente y hasta por 1 hora por viaje.

El acceso al uso de la bicicleta es por medio de una aplicación llamada Mobike Latam. La descarga es gratuita y dentro de la aplicación se debe cubrir una cuota de acuerdo a los días que elija el usuario.

Este es el reglamento de tránsito para ciclistas, que también aplicará para el Sistema de bici-pública:

Artículo 98.- Son obligaciones de los ciclistas, las siguientes:

1. Dar preferencia al peatón en todos los casos;

2. Respetar las señales de tránsito, las indicaciones de los agentes de vialidad, señalamiento de tránsito y los dispositivos de control vial;

3. Transitar en el sentido de la circulación vehicular;

4. Llevar a bordo sólo al número de personas para el cual está diseñada la bicicleta;

5. En caso de que no exista ciclovía, utilizar el carril de extrema derecha de circulación a una distancia no mayor de un metro a partir de la banqueta, circulando en línea no más de un vehículo de este tipo a la vez, excepto cuando el ciclista se encuentre con tránsito detenido y busque colocarse en lugar visible para reiniciar la marcha;

6. Rebasar sólo por su costado izquierdo;

7. Cerciorarse que la bicicleta cumpla con las características de vehículos no motorizados, al utilizar la infraestructura exclusiva para su circulación;

8. Transitar por las vías de circulación destinadas para ello, que serán entre otras las ciclovías, en donde existan, carriles compartidos o calles exclusivas;

9. No circular sobre las banquetas y las áreas reservadas al uso exclusivo de peatones;

10. Compartir la vialidad de manera responsable con los vehículos y el transporte público;

11. Usar preferentemente las señales corporales apropiadas para dar vuelta a la izquierda o a la derecha y para indicar la dirección de su giro o cambio de carril;

12. Circular sin mascotas excepto si las transportan en canastillas debidamente aseguradas;

13. En caso de falla mecánica, efectuar las reparaciones preferentemente fuera de la superficie de rodamiento de las ciclovías;

14. Respetar los carriles confinados para otros modos de transporte;

15. Mantener un debido control del vehículo o su necesaria estabilidad, en caso de transportar carga, ésta deberá ser por medio de canastilla o porta bultos debidamente asegurada y sujetada, y que no dificulte el tránsito de otros vehículos;

16. Portar aditamentos luminosos o bandas reflectantes que permitan distinguirlos;

17. No conducir bajo los efectos del alcohol, enervantes, estupefacientes, psicoactivos o cualquier otro que produzca efectos similares;

18. No sujetarse a otros vehículos en movimiento;

19. No circular entre vehículos de motor que se encuentren en movimiento; y

20. No hacer uso de audífonos, teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos que lo distraigan en su conducción.

A quienes no cumplan con los casos señalados en el presente artículo, se les retendrá el vehículo en garantía y serán sancionados con una multa equivalente de 1 a 3 UMA (unidad de medida y actualizción). Una vez realizado el pago de la infracción, se devolverá el vehículo al infractor o al propietario.

