Por Covid-19, prohíben entrada a niños a la T-47 del IMSS

En un recorrido por la clínica T-47 del IMSS en León, mejor conocida como la unidad de la colonia Las Trojes el escenario es diferente. Hay poca gente, y pocos doctores. La pandemia del coronavirus hace que muchas personas eviten ir al seguro. Se volvió un foco de infección que les provoca miedo.

Ahora los pacientes solo podrán entrar con un acompañante. Pero niños no, la clínica les prohibió la entrada, por su seguridad. El personal se instala en las puertas para repartir gel antibacterial. Todos los usuarios deben desinfectarse antes de pasar. También preguntan si tienen síntomas como tos, fiebre o gripa. El personal quiere asegurarse de evitar el paso a los contagiados.

La distancia entre los pacientes es necesaria. La poca gente que hay se voltea a ver y se aleja. Las sillas marcan el límite. En los asientos verdes hay cinta diurex que indica que una silla debe estar vacía y la otra ocupada. Ya no hay gente acumulada, como se acostumbraba antes de la llegada del Covid-19.

En los Laboratorios de Rayos X, había un letrero que decía: “Solo se darán citas después del 30 de abril, a excepción de mujeres embarazadas”. Esta fecha podría cambiar dependiendo del tiempo que dure la emergencia sanitaria, pues hasta ahora todos tienen la esperanza de que la situación cambie el último día de este mes, como lo han anunciado las autoridades federales.

En la unidad, todos parecen protegerse. El cubre bocas es la mejor arma de los doctores, enfermeras, y recepcionistas; todos portan uno. También marcan su distancia. En el suelo hay unas cintas de color amarillo con negro que impiden el acercamiento de la gente a los escritorios de las secretarias, un poco más de un metro para ser exactos.

La poca gente que va a la clínica tiene que esperar por horas en Unifila, una modalidad en la que tiene que esperan para ser atendidos de forma intercalada, porque no hay muchos doctores. Algunos consultorios están cerrados.

Una visita a la T-47 ya es diferente. No hay largas filas de gente, no todos platican y se acercan para pasar el tiempo. Ya no puede ir toda la familia para acompañar a un enfermo. La distancia se ha vuelto tan necesaria, que las personas se cuidan y nadie quiere portar el virus que hasta ahora ha matado a tres personas en Guanajuato. Actualmente hay 62 casos de Covid-19 en el estado.