'Por competencia desleal: Ser taxista ya no es negocio en Guanajuato'

León.- El presidente de la Alianza de Taxistas del Estado de Guanajuato, José Luis Guerrero, declaró que, para el mes de mayo, los operadores esperan que los diputados en el Congreso del Estado tengan estructurada la reforma a la Ley de Movilidad estatal para que se beneficie a los usuarios de taxis en todo el estado de Guanajuato.

Lo anterior, tras las tres reuniones que han desarrollado con la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso local, quien ya da seguimiento al análisis de la iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, la cual busca evolucionar el servicio de taxis que se brinda a través de plataformas digitales.

"Esto debe de ser en cuatro semanas como máximo, ya esperamos que entren a sesión las propuestas, Martín López Camacho, presidente de la mesa, nos dijo que será en este tiempo para su análisis", comentó Guerrero.

Señaló que entre los puntos más importantes que trataron los taxistas y el Gobierno del Estado fue que el usuario solicita seguridad, seguro de viajero, que estén identificados los autos, tarifas justas, choferes capacitados y con licencia del servicio.

Explicó que en este momento ya no es negocio ser taxista, pues existe mucha competencia desleal, "al abrir el ingreso muchos van a pensar que será el negociazo, pero la verdad ya no es así, hoy para los que estamos apenas sale para comer, es mucha la competencia desleal, y con la apertura del servicio los taxistas van a buscar alternativas para llevar el sustento a sus familias".

"Es delicado que los choferes no se metan a la plataforma, no respeten la Ley porque no le va a convenir, no le va a ser negocio, ahorita somos 7 mil piratas y 12 mil verdes, se habla de casi 20 mil choferes, no se sabe para cuántos alcanza, en una fiesta se hace un pastel para cien personas y llegan dos mil, pues no va a tocar nada, por eso debe ser justo, rentable y redituable", dijo.

En la tercera mesa de trabajo del pasado miércoles tocó el turno a la participación de los usuarios de diferentes municipios, quienes manifestaron sus inquietudes, experiencias y propuestas para enriquecer la propuesta enviada por el Gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez.

En el proceso de mesas de análisis el poder legislativo escuchará todas las opiniones, al tratarse de un tema relevante para la ciudadanía, concluyó.

