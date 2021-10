PonlesCasaChallenge: proyecto leonés para hacer casas para animales callejeros

No hay lugar en el mundo en el que haya perros y gatos sin un hogar y la ciudad de León no es la excepción. Hay más de 20 mil perros y gatos abandonados en las calles, según las cifras del Centro de Control y Bienestar Animal. Por ello, gracias a Vladimir Ortiz surgió un proyecto que propone elaborar casas térmicas elaboradas con material económico, para los animales que no tienen la fortuna de llegar a un hogar está inundando las redes sociales.

Decenas de comentarios en favor al proyecto del leonés que tiene inspiración en un artículo que chileno que una amiga le hizo llegar hace un mes aproximadamente.

“La idea surgió gracias a que una amiga me envió una nota que están haciendo esto en chile, me pareció buena idea implementarlo en León y aquí estamos”.

Aunque no existe una meta de casas a realizarse, Vladimir está dispuesto a poner su buena vibra en un proyecto que de calor a los animales que pasan malos momentos a causa de las inclemencias del clima.

“No quiero poner un número de casas, pueden ser ocho, diez, no importa el número, lo importante es que no pasen fríos”, señaló Ortiz.

Según relata Vladimir, las casas serán montadas en los meses de octubre y noviembre en aquellas zonas donde hay mayor concurrencia de canes en la ciudad.

#Ponlescasachallenge no cuenta con apoyo gubernamental, sin embargo, amigos y conocidos ya han contactado al líder del proyecto para establecer contacto con médicos veterinarios y las dependencias que otorguen el permiso de instalación en vía pública para que el proyecto sea un éxito.

Vladimir sabe de antemano que cualquier proyecto de impacto social trae consigo comentarios positivos y negativos, de los cuales prefiere quedarse con lo bueno:

“No importa lo que diga la gente, que si se las roban, que ayudemos a personas, que si les dan un mal uso y que esto y el otro. Que la gente siga sentada, nosotros vamos a poner nuestro granito de arena”, afirmó con entusiasmo Ortiz.

Este es uno de muchos proyectos que tiene en mente el leonés, de acuerdo a sus palabras también planea elaborar casas para personas con escasos recursos.

“Hoy más que nunca, amor y paz en tiempos de soñadores”, es una de las frases que lo motiva a continuar.