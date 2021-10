Policías de León usan doble protección: cubre bocas y careta

Basta echar un vistazo a las calles de la ciudad, para ver que lo policías siguen trabajando. El ruido de las sirenas y las patrullas en León no paran. Los uniformados tienen el compromiso de cuidar a la gente, aun en tiempos de pandemia.

Afuera del antiguo Hospital General de León hay dos policías: un hombre y una mujer. Ambos tienen puesta una careta de plástico transparente y un tapabocas. Están cubiertos de pies a cabeza, incluso tienen guantes. Parece que el miedo a contagiarse los obligó a tomar las medidas más estrictas, al no tener otro remedio que salir a trabajar.

Los policías vigilan el antiguo Hospital General de León, en dónde hay pacientes contagiados

Casualmente vigilan las calles aledañas de lo que se convirtió en el hospital especializado para atender casos de Covid-19. Y se vuelve un riesgo estar cerca del lugar en donde hay personas contagiadas. Por eso, el lugar está cercado con vallas metálicas, para que la gente no se acerque y la pandemia no crezca.

En un escenario de posibles infectados los policías no son inmunes. El riesgo es mayor por estar en contacto con la gente y salir a las calles.

La Policía de León le recomienda a la gente quedarse en casa, con una bocina. También piden aislar a niños y adultos mayores

Actualmente hay 15 casos de transmisión comunitaria en Guanajuato, esto quiere decir que los contagios ya no son solo por estar en contacto con extranjeros, se dan entre una persona y otra, en los mismos municipios. En total van 113 casos positivos de Covid en el estado, según la información del portal del Gobierno. Mientras que 7 personas han perdido la vida por el virus.

El terreno es resbaloso, y los policías no tienen otra alternativa más que salir y cuidar a la gente. Incluso arrestar a quienes se pasean y no respetan la cuarentena. Ellos no tienen el privilegio de quedarse en casa.