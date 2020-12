Policía de León, tras banda del auto azul; aún no hay reportes al 911

La banda del auto Versa color azul marino ya es rastreada por la Policía de León. El vehículo que circula sin placas y con vidrios polarizados —según relatan las propias víctimas— se ha popularizado en redes sociales, porque ahí viajan delincuentes que han intentado raptar a mujeres y han participado en asaltos.

El área de comunicación de la Secretaría de Seguridad Pública informó que se enteraron de la operación de este crew por los mismos videos compartidos, pero que hasta el momento no hay denuncias contra los hombres que viajan armados.

"Sobre lo del Versa ya se tomó conocimiento por lo difundido en redes sociales por la ciudadanía. Como tal en el 9-1-1 no existe reporte, pero ya se está trabajando con la unidad de análisis de la Secretaría de Seguridad Pública para localizar a los responsables".

Las personas ya identifican el auto, las características han sido compartidas en redes una y otra vez. "Es un carro azul con vidrios polarizados sin placas, Versa. Yo soy la chica del video", cuenta una mujer identificada como Barbi. Quien fue la primera víctima de asalto en lo que va del mes, según las grabaciones que circulan.

LAS VÍCTIMAS

En este vehículo viajan de tres a cuatro hombres armados. A veces amagan a sus víctimas con armas de fuego y otras con picahielos. Operan en al menos 20 colonias de León, denuncian en redes.

El primer hecho fue captado el 25 de noviembre, en este se observa como tres hombres se bajan corriendo del vehículo descrito para alcanzar a su víctima que va en otro auto, emboscan al conductor y le quitan sus pertenencias para luego huir. Las cámaras de un establecimiento cercano grabaron el momento exacto, aunque no se sabe en qué colonia ocurrió.

Luego circuló un video con fecha del 8 de diciembre, ese día le robaron un bolso rosa a una joven que esperaba el camión en un paradero de la colonia Héroes de León. La chica está sentada tranquilamente cuando el Versa azul se acerca a la banqueta, de ahí baja un hombre con playera y gorra negra, se le ve discutir unos segundos con su víctima hasta que ella le entrega sus cosas. El vehículo parte y la chica se levanta para hacerles señas, como parte de su enojo.

La mujer identificada como Barbi detalla en redes sociales que en realidad la querían secuestrar, ante la intimidación prefirió entregar sus pertenencias al ladrón.

"El tipo bajó del auto y me dijo que si hacía algo iba a valer madre ahí y me mostró la pistola que traía. Había otro sujeto dentro del auto y le decía que me subiera: yo le ofrecí mis cosas para que no me hiciera nada".

El 10 de diciembre los delincuentes operaron en la misma colonia, pero ahora con una pareja. La grabación filma cuando el auto con las mismas características se echa de reversa en una de las calles, la pareja camina por la banqueta. En ese momento un tipo con playera roja a rayas se baja del auto, los acorrala y los asalta. No se alcanza a distinguir si trae un arma porque esconde una de sus manos.

El mismo día, las cámaras de video vigilancia de un vecino de la colonia Bugambilias captaron un intento de secuestro. Un chico llamado Axel, relata que él y su novia fueron víctimas de cuatro hombres armados que viajaban en este vehículo.

En esa ocasión intentaron llevarse a la chica, el auto se acerca y un hombre amenaza a la mujer, la jala de la chamarra intentando subirla al auto, ella corre hacia la banqueta y escapa. Su novio también reacciona y escapa. Ambos lograron "salvarse". Axel difundió los videos y alertó a los leoneses.

En las cuatro ocasiones los hombres huyeron.

SU RUTA CRIMINAL

Una mujer compartió en redes una lista con 20 colonias en las que se ha detectado esta presencia delictiva, los mismos usuarios confesaron ser víctimas también.

Su zona de operación es en Héroes de León, Arboledas, Mayorazgo, bulevar La Luz y San Pedro, Bugambilias, La Azteca, Manzanares, El Rosario, Plaza Mayor, Panorama, avenida Universidad, Brisas del Lago, Echeveste, Condado Plus, Valle de Señora, León I, Los Naranjos, Manantiales y Maravillas, de acuerdo con la publicación.

Otro usuario afirmó que también ha visto circular el vehículo en la colonia Killian. "Lo maneja un hombre de bigote, trae gorra", comentó.