Podrías contagiarte y no saberlo: el 40% de leoneses son asintomáticos

Podrías tener coronavirus y no darte cuenta. No tener fiebre, cuerpo cortado, ni siquiera dolor de garganta o tos. Así es el caso del 40% de los leoneses contagiados.

Así lo informó esta mañana el alcalde de León Héctor López Santillana. Reveló que es un dato preocupante, pues las personas no saben si son portadoras del virus, viven su día a día de manera normal.

"Son personas que se sienten bien, pero que traen el virus y durante ese periodo se andan dispersando por toda la ciudad. En León el 40% de los casos son asintomáticos", dijo López Santillana en una rueda de prensa virtual.

Por cada persona contagiada, dos más se infectan, dice el alcalde. "Los asintomáticos son la principal preocupación". Hay que recordar que en los últimos días los pacientes enfermos se han disparado en Guanajuato, León encabeza la lista con 786 positivos, hasta esta mañana. Del total, 314 personas no sabían que tenían el virus, esta cantidad de pacientes equivale al 40%.

El alcalde confesó que el 40% de los casos de Covid en León son asintomáticos en una rueda de prensa virtual en la que se vieron los temas económicos y sobre la reapertura de negocios

El alcalde explicó que se realizarán pruebas "rápidas y confiables" para detectar estos casos. Y se dará prioridad a la gente que regresó a trabajar este 1 de junio.

"Están por recibirse miles de pruebas, a partir del 8 de junio, la próxima semana se va incrementar el número de estas", expresó el Presidente Municipal.

El panorama de León es más alto que el que se vive a nivel estatal. En Guanajuato el 21% de las personas contagiadas no tienen síntomas, mientras que en la ciudad el índice es del 40 por ciento.

En las estaciones de trasferencia de León se vigila a los pasajeros, toman temperatura y regalan cubre bocas

Ante este panorama el Gobierno insiste en que las personas deben de cuidarse, porque el coronavirus llegó para quedarse.

"Este coronavirus no se va ir en un par de semanas, ni en un par de meses. Va permanecer mínimo de aquí a que termine nuestra administración. Van a transcurrir 12 meses si no es que más. Hoy necesitamos adaptarnos, no son medidas temporales. Se requiere un cambio en el patrón de comportamiento".

Este mensaje se da en medio de una alta movilidad de gente, ya que apenas ayer se dio la primera etapa para el regreso a la nueva normalidad. Los restaurantes, empresas de calzado y plazas comerciales volvieron a abrir, pero el alcalde de León pidió no confundir esta reapertura con el fin de la pandemia.

Resaltó el uso del cubre bocas para salir a cualquier lugar y portarlo siempre. Recordando que hay pasajeros que solo lo utilizan para entrar a algún lugar o para subirse al transporte, después se lo quitan.

Los elementos de la Policía Municipal impiden el paso al transporte a quienes no usen tapabocas

El próximo pico de contagios se prevé del 8 al 24 de junio. El repunte de contagios que provocó las altas cifras de ahora se dio el pasado 10 de mayo. Cuando cientos de personas se trasladaron de un lado a otro en el camión, y el virus se esparció. Desde ese entonces, los contagios que hay son derivados de los contactos de estos ciudadanos, detalló López Santillana.

Así se mueve el coronavirus en León

-786 casos confirmados

-748 son por transmisión comunitaria

-381 casos sospechosos

-168 casos recuperados

-31 personas fallecidas