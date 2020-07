¡Podrían cancelar tianguis y transporte ante ola de contagios en León!

Esto va enserio. La ola de contagios de covid-19 en León podría provocar la suspensión de tianguis en las colonias con mayor riesgo, así como la cancelación del transporte público.

Esta tarde, el director de Salud Municipal Juan Martín Álvarez señaló que de no ver una buena reacción de la gente ante las medidas sanitarias en las colonias con más contagios, se podrían cancelar los tianguis de esas zonas y el transporte público.

"Nos interesan los tianguis, mercados y el transporte público. El área de Comercio y Consumo tuvo que cerrar el tianguis de San Miguel para evitar contagios. Si después de estas actividades vemos comportamiento social adecuado seguiremos así, si no es así, suspenderemos tianguis".

Los tianguis son las zonas de mayor movilidad, muchas de las personas no usan cubrebocas ni toman su distancia. Imagen de La Línea de Fuego (Foto; Ivonne Ortiz)

Y es que se detectaron 13 colonias de León en las que hay más casos activos de coronavirus. En entre ellas: San Miguel, León I, El Coecillo, Valle de Señora, León II, Obregón, Vista Hermosa, Las Trojes, Obrera, Agua Azul, Villas de San Juan, San Pedro de los Hernández, Piletas I y II, y Azteca.

Estas son las colonias con más casos activos, de acuerdo con la Dirección de Salud de León

Cuando se revelaron estas zonas de alto peligro, una de las medidas del Municipio fue alertar a los vecinos con pancartas y anuncios para avisar sobre los focos de infección. El primer lugar que visitaron las autoridades fue San Miguel, el barrio más antiguo de la ciudad con más contagios. Después vigilaron El Coecillo y hoy se encuentran en León II, para supervisar que la gente use cubrebocas y tomé su distancia.

"Iniciamos en San Miguel, continuamos el martes en el Coecillo, hoy continuamos en León II. No es suficiente un día para poder actuar en la vigilancia de todos estos giros o establecimientos", dijo el director de Salud Municipal Juan Martín Álvarez.

Una de las medidas del Municipio es revisar si los ciudadanos usan el cubrebocas, si se resisten a usarlo cualquier funcionario podría proceder a arrestar a la persona

El doctor insistió en que la única finalidad es "cortar esa cadena de transmisión" y empezar a disminuir el porcentaje de contagios en esas colonias.

Sobre las medidas drásticas que se podrían tomar, como la cancelación del tianguis y el transporte público dijo que solo se podría llegar a ese nivel si las personas no acatan las medidas. "No queremos limitar la movilidad de las personas", pero aceptó que esta dura decisión podría aplicarse si la gente provoca el disparo de contagios; con su movilidad y la falta de uso del cubrebocas.

Las zonas de alto riesgo están marcadas con color amarillo

Es importante decir que en Irapuato, ya tomaron cartas en el asunto. A partir de este fin de semana suspenderán el uso del camión los días sábados y domingos, con la intención de disminuir los contagios.

En León, la medida más severa es el arresto o multa por no usar cubrebocas

Hasta ahora se han detenido a 13 personas en León por resistirse a usar cubrebocas. Esta detención es totalmente legal desde la publicación del acuerdo el pasado 21 de julio en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. Ahí se específica que está permitida la aplicación de sanciones que pueden llegar a los 8 mil 688 pesos (equivalentes a 100 UMAS) o 36 horas de arresto, para quienes se nieguen al uso de cubrebocas en lugares públicos abiertos y cerrados.

"No quisiéramos detener a nadie, pero hay gente inconsciente en el sentido de responsabilidad social. Ya no es tiempo de pedir, ya es tiempo de actuar, el hecho de tener este reglamento es con este sentido. Para garantizar de alguna manera que las personas usen el cubrebocas. Seguiremos multando y deteniendo a las personas que no usen cubrebocas", comentó el director de Salud de León.

Esta medida es la más severa en León. Ante el disparo de pacientes enfermos se podrían establecer decisiones más duras como la cancelación de tianguis y transporte público. ¿Qué opinas?