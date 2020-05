Pintan la catedral de León en protesta por la penalización del aborto

Esta mañana la catedral amaneció con una nueva cara. En su fachada había mensajes escritos por los colectivos feministas, como un intento de protesta luego de enterarse que en Guanajuato no se despenalizará el aborto.

"Aborto legal" dice un mensaje pintado de verde en la entrada a la catedral que se ubica en la calle Hermanos Aldama, en el centro de León. "Saquen sus rosarios", y "Será Ley" son los escritos que están a la vista de cualquier persona que pasa por ahí.

Esta madrugada los colectivos feministas acudieron a manifestarse a la catedral con estos mensajes

Así fue la reacción de la marea verde, después de que esta mañana se discutiera en las Comisiones Unidas de Justicia y Salud Pública que el aborto seguirá siendo penalizado en el estado. Después de tres mesas de trabajo, en las que participaron colectivos pro vida, mujeres pro aborto, y funcionarios públicos se tomó esta decisión. Con la mayoría de votos panistas, y uno más de Movimiento Ciudadano se archivó esta iniciativa.

Esta mañana se confirmó que el aborto seguirá siendo penalizado en el estado, a través de la reunión de las Comisiones Unidas de Justicia y Salud Pública

Los diputados y diputadas que están en contra de la despenalización se justifican diciendo que aunque el embrión no haya nacido, se considera una persona con derechos legales y jurídicos desde el momento de la concepción. Y aseguran que esta decisión se toma para proteger el derecho a la vida de los niños.

"La protección de la vida del niño tanto antes como después del nacimiento. Se advierte que prevén la protección del bien jurídico de la vida humana. Al considerar al no nacido como alguien con vida y por ende su protección constitucional".

La lucha para despenalizar el aborto en Guanajuato lleva tres años, hasta ahora se decidió llevar el tema al Congreso del Estado y con mayoría de votos panistas se archivó la propuesta

Mientras tanto ¡Desde León se resiste! así amanecieron los ánimos de las mujeres feministas que se oponen a esta decisión. Con este mensaje en Barrio Feminista compartieron fotografías de protesta. ¡Aquí nadie se rinde, aquí nadie se rinde! Se lee en su publicación.

Además de pintar la fachada de la iglesia. Las mujeres se adueñaron de los espacios públicos y escribieron su sentir con latas de aerosol. Sus mensajes son claros: "Yo decido", "Aborto Legal Ya", "ILE Gto", "ILE Periferias", "Niñas, no madres", "Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan".

En las avenidas principales de la ciudad las mujeres protestan con pancartas de color verde

Desde el Puente del Amor también protestaron. En las alturas se ve a una chica que sostiene una manta de color verde, que dice: "Legal, seguro y gratuito". Este tema se discutió en medio de una pandemia, por esto las mujeres no se podrán unir para manifestarse en las calles, en su lugar solo dos o tres mujeres se reúnen para expresarse con mantas en las avenidas principales de la ciudad.

Los puentes peatonales han servido cómo espacios de expresión para las feministas. Esta mañana manifestaron su inconformidad a primera hora.

En Salamanca también se manifestaron en contra de la penalización del aborto en Guanajuato

¿Por qué es importante hablar de la despenalización del aborto en el estado?

En Guanajuato 441 mujeres han tenido que empacar sus maletas y pagar un viaje en camión a la CDMX, con tal de tener un aborto legal y seguro. Esto de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, de abril del 2007 a septiembre del 2019.

Son 12 años en los que algunas mujeres han expuesto su seguridad con tal no de recurrir a un aborto clandestino. Anteponiendo su salud. Una de cada 4 chicas que acuden para abortar son estudiantes, la mayoría tienen entre 18 y 24 años. Mientras que 7 de cada 10, solo terminaron la secundaria o preparatoria. La mitad de ellas lograron abortar antes del mes y medio de gestación.

Actualmente la Ley en Guanajuato impone una pena de entre 6 meses y 3 años de prisión a toda mujer que se provoque un aborto o consienta tener uno. Solo se permite tomar esta decisión en caso de que la mujer esté en una situación de riesgo, en la que corra peligro su vida.