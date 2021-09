Pilar Ortega deja abierta la posibilidad de contender por la dirigencia del PAN

León.- La exdiputada federal panista Pilar Ortega deja abierta la posibilidad para encabezar la dirigencia estatal del PAN.

Aunque ahora como integrante de la Comisión de Justicia del Congreso de la Unión, está realizando una serie de foros en los que está informando sobre sus actividades legislativas que concluyeron el pasado sábado.

"Mi prioridad en estos últimos días de Legislatura es resaltar lo que se ha hecho en la comisión de justicia, no tener ningún pendiente y sobre todo difundir el trabajo que se ha hecho, porque se ha hecho un gran trabajo y nada más, nosotros estamos cerrando la legislatura y no hay expectativa alguna en otros temas", dijo la legisladora guanajuatense al ser cuestionada sobre las posibilidades de registrarse como candidata a la dirigencia estatal.

Otro de los señalados al interior del panismo estatal es el diputado electo local Aldo Márquez, quien también negó la semana pasada que tenga interés de buscar la dirigencia del Partido Acción Nacional y reiteró que Eduardo López Mares es una buena opción para tomar el mando.

"Por el momento estoy concentrado en la diputación, de mi parte no hubo una intención, pero si recibí llamadas de panistas y les agradezco, varios liderazgos de varios municipios, les agradezco por la confianza y el cariño, me echaron porras y me pidieron que me aventara, pero ahorita el partido requiere un perfil que esté 100% dedicado a atender los temas del partido y ahorita mi prioridad es dar los resultados a la gente que votó y quienes no votaron por mí en el distrito, voy a trabajar en el congreso para dar resultados, es en lo que me quiero enfocar", declaró Márquez.

"Lalo López Mares es un gran amigo que cuenta con todas las tablas, sería un gran perfil, junto con muchos y muchas compañeras panistas, la participación de las mujeres no hay que descartarla, ayer se emitió apenas la convocatoria, hay que esperar quienes levantan la mano".

Aldo señaló que en el estado tuvo el apoyo de la militancia para lanzarse a la competencia por la dirigencia estatal, sin embargo, señaló que prefiere hacerse cargo de la diputación que ganó a través del voto en León.

Por su parte, el actual secretario del Partido Acción Nacional en el Estado, Eduardo López Mares, aceptó que sí está interesado en registrarse por la dirigencia estatal el blanquiazul.

"La Comisión publicó la convocatoria, la voy a revisar y analizar, pero tengo que buscar lo que mejor convenga al PAN, como la unidad, privilegiar los acuerdos, el diálogo, lo más importante es tener un partido fuerte y unido, y quien llegue tendrá que visualizar las elecciones del 2024 y del 2027", dijo el secretario del CDE.

La Comisión Organizadora es la encargada de emitir la convocatoria, para que todas las y los militantes interesados en participar puedan registrarse de cara a la elección que se llevará a cabo el próximo 24 de octubre.

PR