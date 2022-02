¿Pierden su valor los billetes rotos, rayados o despintados?

Un billete que esté roto no afecta su valor y lo recomendable es repararlo con cinta adherible transparente. (Foto: Especial)

León.- Los billetes, debido al uso constante, se desgastan, muchas veces llegan a nuestras manos algunos que están rotos o hasta pintados y surge la duda si conservan su valor monetario o ya no, el Banco de México (Banxico) señala que por lo regular mantienen su valor pero en algunas circunstancias llegan a perderlo y no valen nada.

En el caso de los billetes rotos, lo cual es algo común recibir alguno, la primera pregunta es si continúa conservando su valor y puede utilizarse para realizar pagos.

Por este motivo Banxico indica que el simple hecho de que un billete se encuentre roto no afecta su valor y lo más recomendable será repararlo con cinta adherible transparente.

Al momento de pegar el billete roto es sumamente importante hacerlo solamente con cinta transparente pues si se utiliza cinta canela, para aislar, de papel o de otro tipo, el billete reparado perderá su valor, pues se puede presumir que se hizo así con la intención de cubrir u ocultar algo.

Si se tiene un billete roto al que le falta una parte se debe asegurar que no sea mayor a 6.16 cm2, lo que equivale al tamaño de una moneda de 10 pesos y así el billete se considere como un "Billete deteriorado" y conserve su valor.

Por otra parte, a los billetes que les falte una parte mayor a 6.16 cm2 son considerados como "Fracciones de billete" y se deben evaluar para saber si valen o no por lo que se toma en consideración unas reglas.

1. Que la fracción a evaluar corresponda a un billete auténtico emitido por el Banco de México , y que ésta sea una sola pieza; es decir, que no cuente con añadiduras de ningún tipo. Si la pieza contiene añadiduras, deberá considerarse lo siguiente:

Si la fracción está formada por una o varias partes que se hayan desprendido del mismo billete, sólo se deberá evaluar la parte de mayor tamaño. El resto de las partes no se deben considerar en la evaluación.

Si una pieza está formada por fracciones de diferentes billetes , se considerará un billete alterado sin valor .

Si la pieza está formada mediante la unión de un fragmento de billete auténtico y un fragmento de pieza presuntamente falsa, se considerará pieza presuntamente falsa.

BILLETES RAYADOS

En ocasiones al comprar algo en un centro comercial, en el tianguis o en alguna tienda luego de pagar se recibe de cambio algún billete y de momento uno no ve en qué condición está y tiempo después se ve que está rayado o tiene marcas de tinta o de algún sello y seguramente donde dieron el billete ya no lo quieran cambiar por lo que se crea que tal vez éste ya no tenga valor.

Pero no en todos los casos un billete rayado pierde su valor por lo que se debe saber cuáles son los casos en los que un billete sigue teniendo validez y en los que no.

Banxico informa que los billetes que están marcados, pero que no tienen ningún mensaje dirigido al público que pueda ser de carácter político, religioso o comercial, conservan sin problema su valor monetario.

Lo que significa que si se recibe un billete con rayas verticales, horizontales o de cualquier tipo sin importar su tamaño no es motivo para que un comercio no lo reciba, pues ante el aumento de billetes falsos, puede ser que en algunos negocios los rayen con plumones u otras tintas para saber si es falso, por lo que pueden terminar por pintarlos.

En caso de tener un billete que tiene sellos que digan "aceptado" o "cancelado" tampoco significa una afectación, de la misma manera en caso de que tenga pintados nombres, números o símbolos.

Es normal hallar en billetes que son entregados en trabajos donde la entrega es en efectivo y buscan llevar un control sobre cuántos se han colocado.

En caso de que se encuentre uno que tiene figuras pintadas sobre el personaje que protagonice el billete, hay situaciones en los que no habrá ningún problema. Si se han pintado bigotes o anteojos no perderán su valor, así como si se dibuja un personaje que sea infantil.

CASOS DONDE PIERDEN SU VALOR LOS BILLETES RAYADOS

Si los billetes que están rayados tienen escritas palabras, frases o dibujos que tengan como finalidad divulgar mensajes dirigidos al público de carácter político, religioso o comercial se considerarán sin valor.

Los billetes no podrán ser recibidos si en ellos hay mensajes escritos donde se trata de influenciar a una persona con un mensaje político, con el consumo de un bien o con la adquisición de un servicio en particular.

Un ejemplo de los mensajes en los billetes es donde se ha escrito que voten por cierto partido político o donde se pide que se anule el voto. Los mensajes religiosos donde se alabe a cierta figura en particular forman parte del caso, como puede ser "Salve Jesús".

Igualmente si se escribe en un billete un mensaje comercial que apoye a cierto negocio o buscando que se elija un producto sobre otro hace que el billete pierda su valor.

En el caso de que el billete tenga dibujos, pierde su valor si van como escudos de partidos políticos o se trata de convertir la imagen principal del billete en un mensaje político.

Ejemplos de textos que pueden dejar sin valor a un billete:

"PNL Anula tu Voto" ( mensaje político dirigido al público ).

político dirigido al ). "Salve San Patricio, quien tenga este billete tendrá mucho dinero, escribir 10 billetes " ( mensaje religioso dirigido al público ).

" ( dirigido al ). ¿"Compra en Almacenes WesMex" (mensaje comercial dirigido al público).

BILLETES QUE TIENEN MANCHAS

En ocasiones se puede recibir un billete que no esté rayado pero sí tenga manchas de tinta o de otras sustancias, el valor de estos billetes no se verá afectado siempre y cuando la mancha no haya sido a propósito para ocultar algún mensaje político, comercial o de tipo religioso.

Por el contrario, el billete que presente manchas de sangre, aceite, pintura, tinta, o alguna otra sustancia, conservará su valor.

BILLETES DESGASTADOS

Debido al uso constante de los billetes, éstos se llegan a deteriorar pero un billete desgastado, despintado o decolorado se considera "deteriorado" y no pierde su valor.

La autenticidad de un billete maltratado no se asocia con algún elemento de seguridad en particular, se determina mediante la revisión total del mismo.

Los billetes desgastados los bancos deben retirarlos de circulación y sustituirlos por billetes en buenas condiciones.

BILLETES QUEMADOS

Para el caso de estos billetes se aplican las "reglas para la calificación de fracciones de billetes". Debido a la fragilidad de los billetes quemados, se recomienda no repararlos y llevar los fragmentos de billetes a una sucursal bancaria que brinde el servicio de canje de billetes y monedas.

Si el billete está deformado pero completo, tiene valor y se considera como fracción de billete con valor, pero si le falta alguna porción entonces deberá evaluarse conforme a las "reglas para la calificación de fracciones de billetes".

¿CÓMO REALIZAR EL CAMBIO DEL BILLETE?

Si se desea cambiar un billete que esté dentro de los casos descritos hay que acudir a cualquier sucursal bancaria para realizar el cambio. El servicio es gratuito y se ofrece los días bancarios como en los horarios que indique cada una de las sucursales.

En caso de no ser clientes del banco al que se acudió se tiene un límite de 3,000 pesos o un máximo de 500 piezas de cada denominación para cambiar. Si se es cliente, no existe límite en el importe.

Para consultar las sucursales bancarias donde está disponible el servicio, se puede ingresar a la página de Banxico.org.mx como en la aplicación gratuita "Canje de efectivo". O comunicarte al teléfono 800-226-9426 o al correo dinero@banxico.org.mx

Junto al cambio de billetes por su equivalente, los bancos también ofrecen el cambio de billetes por otros de diferente denominación y la solicitud de valoración de billetes para saber si su canje puede proceder.

Si un banco no acepta monedas o billetes, lo puedes reportar al teléfono 800 226 9426; o al correo dinero@banxico.gob.mx .

En caso de que las monedas o billetes no sean aceptados en un establecimiento comercial, se puede presentar denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ya que conforme al artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

"El proveedor de bienes, productos o servicios no podrá negarlos o condicionarlos al consumidor por razones de género, nacionalidad, étnicas, preferencia sexual, religiosas o cualquiera otra particularidad, entrando en esta última categoría el caso que nos ocupa, donde un comerciante se niega a otorgar una mercancía por el pago en una moneda de determinada denominación", indica el artículo.

¿CUÁL ES LA VIDA ÚTIL DE LOS BILLETES?

El periodo de vida útil de los billetes mexicanos es de unos cuatro años, aunque la vida útil de los nuevos billetes durará 10 por ciento más.

