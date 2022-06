Piden 7 municipios autorización al Congreso para adquirir créditos para obras

León.- Hasta el momento, siete municipios de Guanajuato han solicitado la autorización al Congreso del Estado para obtener un crédito para la realización de obras públicas.

El diputado del PAN, Víctor Zanella Huerta, presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización en el Congreso local, explicó que el Legislativo analiza las solicitudes.

Diputado Víctor Zanella Huerta. (Foto: Especial)

Los municipios son Cortazar, San Diego de la Unión, Tarimoro, Apaseo el Grande, Jaral del Progreso, Yuriria y Moroleón.

"En cualquier periodo del año lo pueden estar ingresando. Cada uno lo ha hecho en distinta época del año, obviamente, tienen que cumplir con lo señalado en la Ley de deuda pública, en la Ley de Disciplina Financiera.

"Hoy, los 46 municipios del estado de Guanajuato se encuentran en el semáforo verde de la Secretaría de Hacienda federal. En 2016 se crea esta ley para tener un mejor control de los recursos públicos", dijo el panista.

Te puede interesar Habrá este año menos obra pública en el Estado: Constructores

San Diego de la Unión solicitó un préstamo por 29 millones de pesos; Tarimoro lo hace por 30 millones de pesos; Apaseo el Grande, 15 millones de pesos; Jaral del Progreso, 14 millones de pesos; Yuriria, 21 millones de pesos y finalmente, Moroleón, 24 millones de pesos.

El Congreso verifica que cumplan con el expediente que la Ley de Deuda Pública de Disciplina Financiera pide para poder continuar con el trámite legislativo de su aprobación.

Te puede interesar Conoce los 10 puentes nuevos de Guanajuato

Una vez cumpliendo estos requisitos, los municipios podrán contratar la deuda con la institución bancaria que mejores tasas de interés les ofrezca.

"Hoy, por ese buen trabajo de los municipios, pero también de que el Congreso ha sido firme con la ley en la mano para autorizar los créditos. Los 46 pudieran acceder a una línea de crédito que dependerá de su capacidad de pago, de sus finanzas municipales, en la proporción de su economía y tendrán que cubrir por cierto proceso, que tendrán que aprobarlo por el cabildo", expresó.

Te puede interesar Inversionistas levantan la mano para arrancar con Tren El Bajío de León a Cdmx

"Después tendrán que iniciar un proceso en la Comisión de Hacienda, donde estamos analizando siete solicitudes ingresadas, lo tendrá que aprobar el Congreso, después el municipio tendrá que ir a la Secretaría de Hacienda a registrar la deuda, contratar la deuda, estarla ejecutando".

Zanella Huerta sostuvo que las líneas de crédito autorizadas solamente podrán ser utilizadas para inversiones públicas productivas, por lo que no se contempla pagos de nóminas, ni gasto corriente.

Te puede interesar Seis municipios acaparan el presupuesto para Guanajuato en 2022

Finalmente, señaló que es decisión de los ayuntamientos decidir si la adquieren o no.

"Lo único que nosotros hacemos es presentarles cómo están, cuánto podría ser la capacidad financiera que tengan, ya dependerá de cada uno de los Ayuntamientos ver si acuden a este financiamiento o no, pero hoy no ha habido ninguna negativa que diga que no se ocupan. Siempre en los municipios hay grandes retos y muchas cosas por hacer", dijo.

JP