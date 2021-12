Permanece cerrado el laboratorio de León que detectó supuesto caso de ómicron

León-. Sigue cerrado el laboratorio privado AL Genós, ubicado en la colonia Jardines del Moral, que fue suspendido por la Secretaría de Salud de Guanajuato este martes, tras detectar "deficiencias" en cinco pruebas que habrían dado positivo a la variante de ómicron.

Con la cortina abajo, sobre la calle Dique, trabajadores dicen que no saben cuando volverán a realizar pruebas. El laboratorio permanece cerrado.

En la planta alta se ve al personal de la clínica, pero la cortina de abajo sigue cerrada con candados. La Silla Rota solicitó atención y dos mujeres salieron por la puerta de estacionamiento afirmando que por ahora no hay servicio, no se están realizando pruebas, y que desconocen cuando volverán a abrir.

De forma hermética una de las trabajadoras contestó que no podría asegurar que la prueba detecte la nueva variante ómicron, que aunque es muy probable no puede afirmarlo. Detalló que las pruebas PCR tienen un costo de 2 mil pesos y se entregan en seis horas, pero que en este momento no están realizando. No dio una fecha de apertura del laboratorio.

Cerca de tres personas trabajan en la parte alta de la clínica, se alcanza a ver por el vitral transparente. Entran y salen por el estacionamiento pero no hay pacientes.

Los vecinos cuentan que el laboratorio es confiable y que es común que reciban muchos pacientes, pero desconocen por qué motivo cerraron.

LA SUSPENSIÓN

La Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios suspendió el laboratorio AL Genós este martes. Periódico Correo compartió una fotografía en la que se ven los sellos de suspensión con la leyenda "recepción de muestras" y el folio número 6073 emitido por la Secretaría de Salud de Guanajuato.

La inspección del laboratorio se dio luego de que la periodista Bellatrix Razo compartiera en su cuenta de Twitter el diagnóstico de un paciente que dio positivo a ómicron, pues se realizó la prueba por 1, 500 pesos. En ese momento el secretario de Salud Daniel Díaz comentó que iban a monitorear el supuesto caso.

Más tarde la periodista afirmó que otros cuatro integrantes de una familia también dieron positivo a la variante, no mostró el diagnóstico, pero compartió la afirmación de uno de ellos.

Este martes la Secretaría de Salud emitió un comunicado informando que detectaron deficiencias en la notificación de las pruebas realizadas, y que además, los kits que usó el laboratorio para el análisis no son para detectar la nueva variante. Aseguraron que los pacientes positivos tienen síntomas "leves" y no presentan complicaciones. En los próximos días se realizarán pruebas PCR en la Secretaría de Salud para tener un diagnóstico más seguro, informó la dependencia.