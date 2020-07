"Pensé que iba colgar los tenis": diputado se recupera de coronavirus

De contraer covid-19 a pensar en la muerte. Así fue el miedo que confesó el diputado local del PAN Paulo Bañuelos Rosales, en una presentación que tuvo en Tarimoro este jueves.

"Ya cuando me querían llevar al hospital yo si pensé que ahí iba a colgar los tenis como se dice, pero la estabilidad es muy importante", confesó el diputado Paulo Buñuelos.

Con la responsabilidad que esto implica, les comparto que me realicé la prueba de COVID-19, hoy por la tarde el laboratorio me informó que salí positivo, ya me encuentro aislado en casa, atendiendo las recomendaciones médicas y realizando mi trabajo Legislativo. — Paulo Bañuelos Rosales (@Paulo_Banuelos) July 8, 2020

Con este tuit el diputado panista Paulo Bañuelos anunció que estaba infectado de coronavirus

De acuerdo con el periódico Correo, el diputado reveló que su oxigenación era baja. En su periodo de cuarentena tuvo lecturas de 89.9%, cuando lo normal debería ser entre el 95% y 100%. Los especialistas recomiendan usar oxígeno suplementario si los valores son menores a 90, como el caso del diputado Paulo. En medio de este temeroso escenario, sus familiares pensaban hospitalizarlo.

Fue ahí cuando pensó que "iba colgar los tenis", pues muchos pacientes ya no salen vivos del hospital.

Al frente de la foto el diputado local Paulo Bañuelo, detrás la senadora Alejandra Reynoso

Sin embargo, su recuperación se dio con un anticoagulante, antibiótico fuerte y paracetamol que le recetaron, dijo que además la buena alimentación le ayudó a librar el virus.

¿Desde cuándo padecía covid-19?

Paulo Bañuelos anunció hace tres semanas que tenía coronavirus. En un corto mensaje de Twitter comentó que cumpliría con el confinamiento y trabajaría desde casa. Así lo detalló el pasado 7 de julio.

"Con la responsabilidad que esto implica, les comparto que me realicé la prueba de COVID-19 hoy por la tarde, el laboratorio me informó que salí positivo, ya me encuentro aislado en casa, atendiendo las recomendaciones médicas y realizando mi trabajo Legislativo".

Después de unas semanas, el diputado local reapareció en una presentación en Tarimoro. El legislador participó en una entrega de herramientas a trabajadores ladrilleros. Ahí aprovechó para ser un vivo testimonio de la enfermedad. Aconsejó a los funcionarios y a la gente usar el cubrebocas, para evitar que los contagios aumenten.

Los trabajos de sanitización en el Congreso de Guanajuato han sido constantes, ya hay 12 contagios

Van 3 diputados locales con coronavirus

La primera diputada en hacerlo público fue la priista Guadalupe Guerrero, luego se dio el caso del legislador de Nueva Alianza Juan Elías Chávez, y recientemente el diputado panista Paulo Bañuelos.

En el Congreso del Estado suman ya 12 contagios, de acuerdo con un corte al 7 de julio. De los 12 pacientes, 6 no presentaron síntomas. Hasta esa fecha se realizaron 47 pruebas PCR. El coronavirus viajó entre los pasillos del Congreso del Estado de Guanajuato.





-Con información de Correo