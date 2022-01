Pénjamo aparece en el video de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022

León, Guanajuato.- Pénjamo, Guanajuato, es el único municipio de México que aparece en el video de la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022.

En dicho video aparece el campeón nacional de patinaje artístico Donovan Daniel Carrillo Suazo, originario de Zapopan, Jalisco, pero que se entrena en León, Guanajuato.

La canción del video musical oficial de la competencia invernal se titula "Together for a shared future" (Juntos por un mundo compartido), y en el momento en que aparece Pénjamo se ve al patinador nacional cantando y bailando entre cultivos de agave, barricas de tequila y la ex Hacienda de Corralejo, del municipio guanajuatense, "Cuna de Hidalgo, Padre de la Patria".

Un poco de México al mundo se muestra con Pénjamo, el único lugar representativo de país que aparece en el video de la justa invernal en Beijing al lado de ciudades como, Moscú, Londres, Nueva York, París, Madrid y Jerusalén y la ciudad sede de los Juegos, entre otras.

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 se realizarán del 4 al 20 de febrero y México participará con cuatro atletas:

Patinaje Artístico, Donovan Carrillo.

Esquí de fondo, Jonathan Soto.

Esquí Alpino, Sarah Schleper.

Esquí Alpino, Rodolfo Dickson.

