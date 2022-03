Peligra la beca de Donovan Carrillo por no participar en Mundial

"Mi equipaje con mi equipo deportivo no fue recibido a tiempo", señaló Donovan Carrillo. (Foto: Especial)

León.- El extravío de sus patines de competencia dejó a Donovan Carrillo no sólo fuera de participar en un Mundial, sino también en posibilidades de perder o ver reducida la beca de 30 mil pesos mensuales que recibe por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), misma que está condicionada a sus resultados, de acuerdo con señalamientos que hizo la directora Ana Gabriela Guevara.

Y es que, el joven jalisciense y guanajuatense por "adopción" abandonó el Mundial de Patinaje Artístico 2022 que se lleva a cabo en Montepellier, Francia, por la pérdida de sus patines.

La titular de la Conade señaló que hasta el momento no ha tenido contacto con Donovan ni con su equipo y "desconocemos el motivo por el cual no llegaron los patines a tiempo. Lo único que sabemos es que se lograron conseguir los patines nuevos, pero no es un elemento que se pueda utilizar de último momento".

Sobre la beca, Ana Guevara expuso que se mantendrá en 30 mil pesos, como hasta el momento, aunque "debemos esperar hasta que la temporada concluya".

Y sentenció: "Sobre el criterio de beca Donovan está avisado, se le hizo acreedor al beneficio de la beca de 30 mil pesos hasta que defina su posición en el ranking internacional, lo tiene clarísimo... la beca está condicionada a resultados y lo entendió perfectamente bien, y por consecuencia podría sufrir un recorte".

EL COM APOYA A DONOVAN

Por su parte, María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), manifestó en entrevista con Marca Claro MVS que no se le va a retirar por ningún motivo la beca a Donovan Carrillo para mantenerse dentro del deporte del patinaje, ya que fue una situación ajena a él.

Señaló que esta situación fue un hecho complicado para el joven patinador que tuvo una destacada actuación en los Juegos Olímpicos de Invierno y que ahora esperaba seguir con ese buen momento, pero que no pudo ser al tener que desistir de competir por la falta de sus patines.

La titular del COM enfatizó que esto fue algo que lo rebasó, ya que no llegaron sus patines a tiempo, situación que complicó todo para Donovan Carrillo, quien ahora tendrá que pasar un proceso importante de resiliencia.

Y agregó que esta experiencia también tiene que servir tanto para el competidor como para las respectivas federaciones para tener un mejor protocolo de llegada a todos los tipos de eventos internacionales, para que no se presenten estos inconvenientes.

LAS RAZONES DE DONOVAN

Y es que, Donovan Carrillo declinó de participar en el Mundial de Patinaje en Montepellier, Francia, en razón a que sus patines fueron extraviados por una empresa de mensajería internacional contratada para dicho traslado.

Las razones que expuso Donovan Carrillo, apoyadas por su entrenador Gregorio Núñez, fue de que el usar otros patines a los que no estaba acostumbrado le quitaban seguridad para competir, además de los riesgos de tener un mal desempeño e incluso sufrir alguna lesión.

"Ha sido muy difícil tomar esa decisión debido a la importancia y las grandes expectativas que se tenían para este evento. Lamentablemente, después de evaluar toda la situación junto con mi entrenador Gregorio Núñez, que era lo más sensato a raíz de los infortunios que precedieron al día de hoy.

"Mi equipaje con mi equipo deportivo no fue recibido a tiempo. Hicimos todo lo que estuviera en nuestras manos desde el inicio y también muchas personas en Francia y México nos estuvieron apoyando para buscar soluciones. Desafortunadamente, la situación de los patines y equipaje siempre estuvo fuera de nuestro alcance y no pudimos encontrar a tiempo una solución para este percance", escribió Donovan Carillo, de 22 años de edad, en su cuenta de Instagram.

