Pelean empresarios por el Presupuesto para 2021 en Guanajuato

Los empresarios de Guanajuato pelean por el dinero que repartirá el Gobierno Federal en el 2021. Exigen una repartición "justa" para el estado que representa la sexta economía del país, y que ocupa el tercer lugar en la transparencia de recursos, según el IMCO.

A Guanajuato le recortarán más de 7 mil millones de pesos para el 2021, de acuerdo con una tabla de cifras que presentaron los empresarios, con base a la Secretaría de Hacienda. El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en el 2020 fue de 77 mil millones, mientras que en el 2021 será de 70 mil millones, lo que significa un recorte del 9.1%

El objetivo de los empresarios es reforzar el Pacto Fiscal, ese fue uno de los temas en la Gira de Prensa Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX). La transparencia de recursos, es uno de los argumentos con los que se defiende el estado, según los empresarios. Pues Guanajuato ocupa el tercer lugar en el Índice de Información Presupuestal Estatal 2019, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

"En el caso del estado de Guanajuato se han hecho algunos esfuerzos por mejorar la parte de Transparencia... para poder ubicar aquí en el lugar que se ocupa... siempre ha habido cumplimiento en materia presupuestal lo cual habla de que en el caso de la entidad federativa no aplica ese argumento de que no puede recibir porque el dinero no se aplica de una manera correcta", dijo el presidente nacional de la COPARMEX.

De acuerdo con el IMCO, Guanajuato ocupa el tercer lugar en Transparencia de Recursos

Por encima de Guanajuato están Chihuahua y Baja California en la transparencia de recursos.

Otra de las razones con las razones con las que pelean más dinero es que el estado es la sexta economía del país. Respaldaron las aportaciones que se hacen para agilizar la economía, resaltó Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la COPARMEX.

"En resumen, vamos por un mayor fortalecimiento del Federalismo particularmente en la parte financiera y desde luego que nuestra exigencia es para que se pueda llevar a cabo una Convención Nacional Hacendaria".

Más de 7 mil millones se recortarán en el Presupuesto destinado al estado en 2021

Los empresarios van por un "fortalecimiento". Aseguraron que esta es la segunda vez que el Gobierno Federal "castiga" a Guanajuato. Hay que recordar que en el 2020 también hubo recortes.

La crisis causada por el Covid-19 fue otro de los temas que se pusieron sobre la mesa, más de un millón de empleos se perdieron tras cinco meses de pandemia. De los cuales, 47 mil pertenecen a Guanajuato, y se recuperarán en más de 12 meses.

"En Guanajuato se perdieron en estos 5 meses, 47 mil 409 empleos, esto es el 5% del empleo formal en el estado... Esto confirma que tardaríamos 12 meses solo en recuperar lo perdido", señaló el secretario general José Medina Mora.

Gustavo D. Hoyos, presidente nacional de Coparmex

Resaltó que esta pérdida de empleos en Guanajuato representa casi el triple de la caída económica que se tuvo en el 2009, cuando hubo contingencia sanitaria por la influenza en México.

Los empresarios proponen 4 estrategias para reactivar la economía en México

-Urgente una Convención Nacional Hacendaria

-Incentivar la inversión del sector privado –como en otros países- para agilizar la economía

-Incentivar proyectos de infraestructura energética de largo plazo para promover la inversión

-Implementar un Consejo Fiscal Independiente

