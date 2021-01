¡Pelean Barbosa y Sheffield a tuitazos!; se acusan de "dementes"

León.- El gobernador del Estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta agredió verbalmente al titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, por sus "nulas acciones" en la institución.

Barbosa dijo que Sheffield tiene "pensamiento demente" y lo calificó como "adversario de la 4T". El Gobernador de Puebla también dijo que Sheffield "mal dirige" la Profeco.

Así dice el primer tuit de Barbosa:

"Ricardo Sheffield celebro que por primera vez ponga atención en lo que ocurre en Puebla, ya en otra ocasión le hemos expresado la inconformidad de mi gobierno por las nulas acciones de la institución que usted mal dirige".

|| @SheffieldGto celebro que por primera vez ponga atención en lo que ocurre en Puebla, ya en otra ocasión le hemos expresado la inconformidad de mi gobierno por las nulas acciones de la institución que usted mal dirige. — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) January 28, 2021

Miguel Barbosa lanzó un segundo tuit en donde fue todavía más rudo. Así dice:

"En lo particular lo entiendo, usted Ricardo Sheffield y su pensamiento demente, son adversarios de la 4t", dijo el Gobernador. Y remató: "Póngase a trabajar y dé resultados sancionando los abusos que se cometen en agravio de los consumidores o renuncie".

El guanajuatense, Ricardo Sheffield, contestó los ataques de Barbosa de la siguiente manera: "Las acciones de Profeco a nivel nacional, incluyendo Puebla, son muchas y están disponibles como información pública; lamento que el gobernador Miguel Barbosa esté desinformado o ya sufra demencia. No es la primera vez que hace comentarios irracionales e infundados contra Profeco".

No he tenido comunicación con él desde la campaña del 2018, porque nunca la ha permitido. Desconozco el trasfondo de su actitud. Tal vez no lo sepa, pero existe una red federal de comunicación; cuando guste, en la extensión 2330 espero su llamada. — Ricardo Sheffield (@SheffieldGto) January 28, 2021

Ricardo Sheffield lanzó un segundo tuit en donde dice: "No he tenido comunicación con él desde la campaña del 2018, porque nunca la ha permitido. Desconozco el trasfondo de su actitud. Tal vez no lo sepa, pero existe una red federal de comunicación; cuando guste, en la extensión 2330 espero su llamada".

En una entrevista, Miguel Barbosa había dicho que no hay Profeco en Puebla. "Simplemente no hay Profeco en Puebla, no hay acciones de la Profeco, mejor que cierren y que se vayan", dijo Barbosa, según informa El Universal.





PCC/KD