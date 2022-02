Pedirá Congreso de Guanajuato al INAI proteger datos personales de periodistas

Guanajuato.- Luego de que en días pasados el presidente Andrés Manuel López Obrador evidenciara datos personales y fiscales de periodistas, el Congreso del Estado de Guanajuato pedirá al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que tome las acciones preventivas y correctivas necesarias para proteger los datos de periodistas.

Las fracciones de los partidos PAN, PRI, PVEM y de Movimiento Ciudadano impulsaron la propuesta y además de exhortar al INAI, harán también un llamado al Servicio de Administración Tributaria y a la Unidad de Inteligencia Financiera, pues consideran que se violentaron los derechos humanos de las personas o periodistas que fueron señaladas el pasado 11 de febrero por el presidente López Obrador.

Diputado Rolando Alcántar Rojas.

Durante la sesión del pleno del Congreso del jueves, se generó un intenso debate sobre el tema.

El diputado del PAN, Rolando Alcántar Rojas, al hacer la presentación del punto de acuerdo, indicó que ante estos hechos, era necesario hacer este llamado, ya que organismos como el INAI fueron creados para evitar actos autoritarios.

"Provocan un debilitamiento del estado social y derecho en el país, nuestro sistema jurídico nacional cuenta con organismos dotados de autonomía técnica, presupuestal y especializados en la materia", dijo.

Indicó Alcántar Rojas que es lamentable que al usar o buscar el establecer una transformación ideológica y personal, se trastoque el principio de legalidad, que establece que "la autoridad solamente puede hacer lo que la ley expresamente le mandata y nada más, cuando se usa para atacar o busca limitar la acción de los comunicadores, no es Loret, no es Trujillo, no es Jorge Ramos, es el periodismo el atacado".

Por su parte, Cuauhtémoc Becerra González, diputado de Morena, comentó que carecía de congruencia la propuesta con el actuar político y de ética pública de quienes la promovieron, pues por un lado, el resto de las fracciones hacen un llamado a cumplir y hacer cumplir la ley, por otro, "hace unos días, en este Congreso, se expidió un acuerdo que autoriza expresa y abiertamente a violar la ley y la Constitución del Estado de Guanajuato".

Esto lo dijo refiriéndose a la aprobación de la propuesta de la Junta de Gobierno para que el gobernador, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo y el fiscal general del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre pospongan su informe de actividades hasta un mes después de que concluya la consulta de Revocación de Mandato.

El diputado morenista Ernesto Prieto Gallardo indicó que es un acto de hipocresía política y falsedad que en la exposición de motivos se cite el principio de legalidad.

"Es un acto de hipocresía política y falsedad que en la exposición de motivos se cite el principio de legalidad (...) apenas hace dos días, los autores de este punto de acuerdo se permitieron interpretar la Constitución de Guanajuato, olvidando que no somos poder de control constitucional, distinguiendo lo que no se puede distinguir y autorizando lo que no tienen facultad alguna para autorizar", dijo Prieto Gallardo.

CM