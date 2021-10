Peatones también se pasan el alto de los semáforos

“Está mal porque después culpan al conductor, pero la gente se cruza así sin fijarse. Yo no lo hago, mejor me espero”, cuenta Luis, uno de los peatones que prefirió esperar a que el semáforo cambiara a color verde para cruzar.

Luis es una de las tantas personas que circulan sobre el cruce de la calle Hermanos Aldama equina con el bulevar Adolfo López Mateos, en donde es común ver a personas que se pasan se pasan el alto y prefieren correr antes que ser atropellados.

Luis prefirió esperar unos segundos para poder cruzar

Esta situación se presenta de forma recurrente, tanto así que el personal del gobierno municipal asiste por las mañanas para sostener un señalamiento grande que dice: ALTO. Con letras mayúsculas. Pero algunas veces los peatones ignoran la precaución y cruzan de prisa. Las personas que lo hacen son de todas las edades; algunos adultos mayores, jóvenes, señores y madres que en ocasiones llevan a sus hijos tomados de la mano.

“Yo digo que está mal porque no se fijan y nos pueden atropellar. Es mejor esperar a después quedar tirado”, opina la señora Petra.

Algunas madres ponen en riesgo su vida y la de sus hijos

El semáforo en color verde dura 15 segundos. Un lapso corto que muchos aprovechan para cruzar. Pero en cuanto cambia a color rojo la gente tiene que esperar casi dos minutos. Según los puntos de vista es mejor esperar, a sufrir las consecuencias.

“No está bien porque uno puede provocar accidentes. Yo siempre me espero a que esté en verde”, dice Naomi.

Naomi esperó para seguir con su camino a la escuela

También los adultos mayores pasan el alto

Hay quienes antes cruzaban los bulevares sin tomar estas precauciones, como Mari. Una chica que dejó de pasarse el semáforo en rojo después de escuchar a su amiga.

“Pues no está bien que hagan eso. Antes yo lo hacía porque me desesperaba, hasta que una amiga me dijo que no está bien, que me cuidara porque me podría pasar un accidente”, platica Mari.

El personal del gobierno municipal previene con los señalamientos, aunque a veces la gente los ignora

Los trabajadores que se dedican a prevenir los accidentes con los señalamientos, recomiendan a los peatones esperar el tiempo del semáforo en rojo, para evitar accidentes. Son casi dos minutos los que podrían hacer la diferencia entre la vida y la muerte.