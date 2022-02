Patronato de la Feria apoya mensualmente a Explora con 900 mil pesos

León.- El presidente del Patronato de la Feria Juan Carlos Muñoz, declaró que el organismo no ha dejado de entregar recursos al Parque Explora por más de 900 mil pesos mensuales para sus gastos operativos.

Lo anterior aclaró luego de que el presidente de Explora, Jorge Carlos Obregón señalara que el Patronato de la Feria dejó de apoyar con recursos económicos al Centro de Ciencias.

El empresario transportista dijo que el Patronato en pandemia organizó dos eventos masivos (Feria de Verano 2021 y Feria de Enero 2022), mientras que Explora lleva dos años cerrado para los visitantes.

"La Feria tuvo problemas económicos como todos los parques, en enero del 2021 se dejó de otorgar un recurso, no porque no se quisiera, sino porque no hubo dinero, pero nunca bajamos los brazos, generamos nuestros propios recursos y logramos sacar para mantenernos nosotros y mantuvimos las áreas comunes de Explora, darles agua, mantener el pasto, darles seguridad, limpieza, así como el Parque Ecológico lo mantuvo el Patronato de la Feria gracias a que trabajamos y nunca cerramos, nunca bajamos la guardia, no nos alcanzó para mantener Explora en su interior, pero afuera lo mantuvimos".

Enfatizó que a partir de enero de este año se les recuperó lo del 2021: "Desde enero se les recuperó, pero el año pasado nosotros sí trabajamos, sí hicimos nuestra chamba, Explora lleva dos años cerrado, así están en su totalidad, la Feria tuvo su crisis y dejó de percibir muchos millones de pesos, la Feria de Verano nos dio suficientes recursos para que subsistiera, pero no para regalar dinero, fue un subsidio".

"Cuando se trabaja y el modelo de negocio no alcanza se requiere un subsidio, pero si tiene cerrado y no generó un solo centavo, puede ser un regalo, el llamado es sumar esfuerzo, que todos nos pongamos a trabajar, que generemos recursos todos".

Aclaró que este año ya se le dio recursos para los meses de enero y febrero de este año por más de 900 mil pesos mensuales, sin embargo, con respecto al recurso de todo el 2021, dijo que será complicado entregarlo a corto plazo.

"Ya se le empezó a dar el apoyo de enero y febrero de este año, con cerca de 900 mil pesos mensuales, yo veo complicado en corto plazo reponer (2021), el objetivo de nosotros es mantener la Feria, es una mentira que no se les ha dado apoyo, mantenemos todo el Parque Ecológico, tenemos que hacer esfuerzos en común para que el dinero alcance, he dialogado con el Presidente del Patronato de Explora, me extraña, porque está platicado que en el momento que se pueda, si hay con qué, se le repondrá el recurso"

Sobre una posible sanción de Contraloría Municipal, dijo que prefirió pagar las nóminas en el Patronato de la Feria: "Yo prefiero que me sancione Contraloría Municipal y no la Junta de Conciliación y Arbitraje por no pagar sueldos, primero está pagar los sueldos de la Feria que los de otro lado".



Concluyó que la Feria dejará programado el desarrollo de la Feria de Verano para julio, evento que podría nuevamente generar recursos para mantener el Patronato y Explora.

JP