Patronato acatará multas que genere el municipio por concierto de Santa Fe Klan

León.- El presidente del Patronato de la Feria, Juan Carlos Muñoz, declaró que el organismo pagará las multas que el municipio dictamine por los hechos en el concierto de Santa Fe Klan del pasado martes en la Velaria de la Feria.

"Nosotros o hemos recibido ninguna notificación, pero al momento que las recibamos pues tendremos que acatar las disposiciones conforme a la Ley y ver en qué sentido viene la sanción, pero hasta este momento el Patronato de la Feria no tiene notificación de ningún tipo. Tenemos la responsabilidad de acatarla, somos responsables, asumimos esa responsabilidad y tenemos la obligación de acatar la sanción que en algún momento pudiese ser necesaria", declaró.

Por otra parte, sobre la polémica que se desató por la posible portación de marihuana del artista, la cual lanzó durante el concierto a sus fanáticos, el dirigente del Patronato señaló que el organismo no cae en presunciones y no le corresponde realizar una investigación en contra del artista.

"Nosotros no nos basamos en presunciones, ni tenemos la certeza de cual pudo haber sido el contenido, nos mantenemos al margen, nosotros no podemos decir nada, no sabemos que había. Y sobre la apología de sus canciones, pues si de eso se tratara, habría muchas cosas que no deberían ser si nos cerramos. México está cambiando, nos mantenemos respetuosos, el tema es debate el público sobre el cannabis", comentó Muñoz.

"La revisión a los artistas le corresponde al departamento de seguridad pública, ellos son quienes tendrían que tomar medidas, nosotros no somos ningún tipo de autoridad ni nos corresponde, nadie de la Feria, absolutamente nadie puede catear, si hay algún tipo de cateo por realizar le corresponde a las autoridades municipales, estatales o federales", menciono el Presidente.

Asimismo, dijo que la satisfacción de los visitantes a la Feria sigue siendo del 98% y enfatizó que a pesar del portazo que se dio en el concierto de Santa Fe Klan, la gente está regresando a disfrutar del evento, al cual le quedan más de 2 semanas de espectáculos musicales en Velaria y en el Palenque.

"La gente ha tomado confianza, los visitantes ven los protocolos, esto provoca que vengan con confianza, el nivel de satisfacción de la gente que entra a la Feria es del 98%".

Sobre la entrega de boletos para los conciertos gratuitos, aclaro que no serán condicionados con la compra de productos en los diferentes locales del interior de la feria.

"No, será una dinámica, queremos evitar las aglomeraciones y para un tema de control es precisamente buscar la circulación de gente en todas las áreas, estamos distribuyendo los boletos por toda la feria para que la gente circule, es una estrategia de disipación y comercial, que caminen por Marca Guanajuato, por la zona gastronómica y se logre el consumo de las áreas", concluyó.

