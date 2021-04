PVEM ofrece apoyos y despensas a cambio de la credencial para votar en León

León-. Simpatizantes del Partido Verde fueron sorprendidos en la colonia Los Ángeles 2 mientras ofrecían apoyos a la gente, como medicinas, despensas o ayuda para los estudiantes que estuvieran a punto de titularse. Lo que sorprendió, es que uno de los requisitos para "anotarse" era la credencial para votar.

El hecho ocurrió este sábado, en la semana de arranque de campañas electorales en el estado. Con el uso de la imagen y nombre del candidato a presidencia de León, Sergio Contreras, quien compite contra nueve candidatos que buscan gobernar la ciudad.

Cerca de las dos de la tarde, mujeres simpatizantes ofrecieron apoyos económicos en la popular colonia, sobre el bulevar Saturno, frente a la comandancia de Policía Municipal. Las representantes hacían anotaciones bajo la sombra de una lona. Ahí se acercaban los vecinos, y escribían sus nombres y un número de teléfono, bajo la promesa de recibir la noticia de un apoyo, por teléfono.

Una ciudadana relató a La Silla Rota que, al acercarse le hicieron una encuesta para saber en qué temas se debería enfocar Contreras, en caso de ganar la presidencia municipal. "¿Algo que quiera para mejorar su colonia: seguridad, mejorar los parques?", comentaron.

Luego de recibir respuesta anotaron el nombre de los ciudadanos en una lista, les pidieron la credencial del INE. En ese instante, la fuente preguntó que si era posible presentar otra identificación, la mujer le contestó que no, y aseguró que no buscan "robar" el voto. En contraste, en un momento aceptó que el partido busca obtener preferencia a la hora de las elecciones, que serán el próximo 6 de junio.

Este fue el diálogo entre la ciudadana y la simpatizante del partido Verde:

-¿Te anoto?

-Sí

-Ocupo tu credencial ¿la traes?

-Me habían dicho que daban apoyos para la titulación, ¿cómo son esos apoyos?

-Yo te anoto, mira, aquí están los apoyos que se dan. Si yo te anoto en la titulación, te marcan y ya te dan seguimiento. Si estás estudiando, te dicen que es lo que ocupas...

-Y si no tengo la IFE, ¿te sirve otra identificación?

-Ocupo la IFE porque lo que ocupo es la clave electoral

-¿Y para cuando te dan respuesta de esto?

- El lunes se la llevan y ya desde el lunes les empiezan a marcar

-Esto no es nada de compra votos, ni porque ya te anoté, ya votaste por el Partido Verde. Todo lo que están dando, digo, la gente que lo reciba, ya si ese día quieres votar por quien tú quieres, el voto es libre y secreto. Como quien dice, ellos están ahorita ayudando a la gente para obtener votos, ya cada quien decide.

PARTIDO VERDE DICE "DESCONOCER" ESTAS PRÁCTICAS

Al buscar la versión del Partido Verde, este domingo el área de comunicación dijo "desconocer" estas prácticas. Pues, según el partido, solo aprobaron la realización de encuestas ciudadanas para favorecer los temas sociales y las necesidades de los leoneses.

Detallaron que van a "indagar" sobre este hecho, porque esa no fue la orden que les dieron a los simpatizantes a la hora de salir a las calles, explicaron.

IEEG REPRUEBA EL HECHO

Para el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) el hecho de solicitar la credencial para votar es una falta cometida por el partido, más aun en un contexto de campañas electorales.

Al cuestionar que si esta práctica está autorizada, afirmaron que "no deberían" pedir información de la credencial para votar enmedio de la Jornada Electoral.

En el Tercer Acuerdo de las medidas específicas para evitar la compra, coacción e inducción al voto, que marca el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vienen tres puntos que aclaran que, no por recibir regalos, o apoyos de algún partido político la ciudadanía está condicionada a votar por este.

Así lo indican textualmente

9. Aceptar los regalos no nos compromete a votar por nadie que no queramos ya que el voto es secreto. Las despensas, dinero, materiales de construcción o cualquier otra cosa que nos ofrezcan durante las campañas, periodo de reflexión y el día de la Jornada Electoral, a cambio de nuestro voto no son un regalo que nos obligue a votar por un partido político o candidato determinado.

13. Ninguna persona o institución tiene derecho a comprar, presionar o condicionar nuestro voto.

La compra de voto es un delito electoral se castiga hasta con tres años de cárcel y multas entre 4 mil y 8 mil pesos, de acuerdo a la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Y esta puede ser cometida por funcionarios electorales, funcionarios partidistas, precandidatos, candidatos, servidores públicos y organizadores de campañas.

En caso de ser víctima de un delito electoral la ciudadanía puede acercarse a denunciar ante el Ministerio Público o la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

MORENA PROMOVIÓ LA VACUNA CON USO ELECTORAL

A finales del mes de marzo en las redes sociales de Morena, el partido se atribuyó la distribución de la vacuna contra el covid-19, publicaron: "Ante la pandemia que ha golpeado fuertemente a las familias mexicanas, nosotras y nosotros seguimos trabajando para cuidar a México. Por eso distribuimos y aplicamos la vacuna contra el covid-19 de manera gratuita para todos y todas". Afirmando que "con la 4T pronto habrá vacunas para todos".

Este fue motivo suficiente para que el Instituto Nacional Electoral (INE) aplicara una tutela preventiva al partido, es decir, una medida que pretende evitar caer en un acto ilícito o una conducta probablemente ilícita, como un "primer aviso". La Comisión de Quejas y Denuncias señaló que este primer nivel de sanción es por seguir "asumiéndose como el generador del programa de vacunación contra el covid-19".

"Desde el momento en que en la página de un partido político se habla de que 'distribuimos y aplicamos la vacuna', hay una asociación y no debe ser, es más, está prohibido y tipificado como un ilícito", señaló la consejera del INE, Claudia Zavala.

Esta es la segunda tutela preventiva que recibe Morena. El 2 de marzo, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE interpuso una tutela por la denuncia presentada por el PAN. En esta señalaron que los integrantes de las brigadas de vacunación pedían información de las credenciales de elector y se ostentaban el programa de vacunación a pesar de ser público y ajeno a cualquier partido político.

LAS ELECCIONES, Y LOS CANDIDATOS DE LEÓN

Las elecciones están a la puerta, será el domingo 6 de junio cuando se elija a los nuevos 46 alcaldes del estado. Del 2 de abril al 4 de junio son las campañas electorales. Momento que los candidatos aprovechan para salir a las calles y pedir el voto, aunque en medio de una pandemia muchos eventos son híbridos o totalmente virtuales.

En León son diez políticos los que buscan la presidencia: Alejandra Gutiérrez con el PAN; Ricardo Sheffield con Morena; Juan Pablo López Marún del PRI; Paola Aceves con el PRD; Rosa Elba Hernández de Redes Sociales Progresistas; Juan Pablo Delgado con Movimiento Ciudadano; Nancy Fonseca con el PT; Marcos Vaquero Rull de Nueva Alianza; Norma Nolasco de la mano de Fuerza x México y el aquí mencionado Sergio Contreras, con el Partido Verde.

