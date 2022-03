Partido Verde no descarta alianza con Morena en León

Hoy por hoy no tenemos condiciones claras para hablar de una coalición, dijo Virginia Magaña, coordinadora del PVEM en León. (Foto: Especial)

León.- Aunque el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) prefiere competir sólo en los ámbitos estatal y municipal de León, no se puede descartar una alianza con Morena, partido con el que se han asociado a nivel nacional.

En entrevista, la nueva coordinadora del PVEM en León, Virginia Magaña, señala que de ser favorable no descarta dicha posibilidad.

"La postura de la dirigencia estatal y municipal, es que para nosotros ha sido de mayor beneficio ir solos. Hoy por hoy no tenemos condiciones claras para hablar de una coalición, y difícilmente podemos ver cuál sería el escenario", dijo.

"Al fin y al cabo son estrategias electorales. Hoy creo que estamos lejos de hablar cuáles serían las condiciones. No hay escenarios planteados para ver si es viable para el Partido Verde. A nivel estatal y local no es lo mismo que sucede a nivel nacional, tendríamos que analizar si es favorable para el Partido Verde, en política no podríamos descartar ese escenario, definitivamente".

A su llegada al nuevo cargo, sostuvo que los principales retos son seguirse construyendo al interior, consolidarse y salir para ser actores en la política.

Expresó que a pesar del hecho de no tener un voto en el Ayuntamiento, siguen siendo la voz de las personas que no se sienten representadas.

La nueva dirigente del Verde en el municipio expresó que en León se requiere una oposición responsable, congruente y propositiva, tras analizar el hecho de haber perdido un espacio con el que contaban en el Ayuntamiento.

"Hubo condiciones fuera de nuestro alcance. Lo podemos ver con los números muy claro, la elección se polarizó. Tenemos más del 89 por ciento de la votación concentrada en dos partidos, el PAN y Morena.

"Menos del 20 por ciento se distribuyó en nueve partidos y el 80 se los llevaron dos partidos. El resto lo asumimos nueve partidos, esa condición de polarización no nos favoreció", comentó.

"A dos años de la elección, cuando hay condiciones inciertas, creo que nuestra mayor competencia es con nosotros mismos. Queremos fortalecernos para ser una opción para la ciudadanía", dijo.

De paso criticó que para la actual alcaldesa, Alejandra Gutiérrez, fue sencillo superar la imagen de su antecesor, de quien dijo "nadó de muertito".

Sin embargo, señaló que la Presidenta Municipal después de cinco meses tiene un plan de gobierno débil.

"Después de dos años de opacidad de Héctor López Santillana era muy fácil verte jovial y renovado. Tuvimos un alcalde durante seis años que nadó de muertito, la gente ni sabía quién era su alcalde. Alejandra tenía un parámetro muy bajito", dijo.

"Después de cinco meses de gobierno me pregunto si la alcaldesa sabe que está gobernando, vemos un programa de gobierno débil, por encimita. En seguridad, seguimos viendo al mismo secretario de Seguridad Pública, la estrategia sigue siendo la misma, entonces, lo que señalo es que la Alcaldesa pareciera que sigue en campaña y no ha asumido que está gobernando".

CM