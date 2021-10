Papá hoy hace un año, aún estabas con nosotros; carta a Hugo Estefanía

Hugo Estefanía, fue presidente municipal de Cortazar. En un ataque armado en su empresa, en el último día de noviembre, el exfuncionario fue asesinado. Este primer día de junio, Estefanía Monroy habría festejado su cumpleaños número 52.

Con una emotiva carta, acompañada de un videoclip y una fotografía, sus hijos Diego y Mauricio así lo recordaron en el día que solían realizar grandes festejos, en honor de la vida de su padre.

Para ti papá, con cariño de tus hijos Diego y Mauricio:

“Papá hoy hace un año aun estabas con nosotros. Aun recuerdo aquellos momentos contigo.

Algunas veces me gustaría despertar y encontrarte, que la realidad fuera otra. No logro aceptar que no estés más con nosotros, dándonos tu cariño, tus consejos, se extraña tanto en la casa tu presencia que era imponente y necesaria cuando había que poner orden en casa.

Fuiste un gran ejemplo para nosotros, siempre nos enseñaste a luchar por lo que queríamos, a no darnos por vencidos y hoy lo único que queda es ese recuerdo.

Como olvidar todos aquellos consejos que nos diste, todos esos momentos que no valoramos como debió ser, cuando éramos felices y no lo sabíamos.

Ya no es lo mismo sin ti; dejaste una huella muy grande en el corazón de muchos, las personas aun preguntan por ti, algunos incluso no creen sobre tu partida, no pueden creer que alguien que ayudó a todo el que se cruzaba en su camino se haya ido, y a veces también cuesta creerlo, todo fue tan repentino.

Cuanto desearía tenerte aquí nuevamente, escucharte una vez más, es muy triste saber que no podré abrazarte en este día como solía hacerlo cuando te encontrabas con vida. Pero aquí te recordaremos, como cada día, aquí seguiremos, continuando tu legado, y tú estarás cuidándonos desde el cielo. Feliz cumpleaños padre.”

A cinco meses de su partida, el expresidente municipal, fue recordado por sus familiares y amigos cercanos. En los más de 80 comentarios, en la publicación de sus hijos, en las redes sociales de Hugo, los comentarios son de afecto y de buenos recuerdos del exfuncionario.





ZP