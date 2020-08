Papá de Juan de Dios quiso comprar perdón de familiares con 4 millones

Cuerámaro-. Así, con 4 millones de pesos Luis Araujo, padre de Juan de Dios intentó comprar el perdón de familias destrozadas que perdieron a 4 adolescentes, luego de que el menor de edad las atropellara intencionalmente aquella noche de noviembre.

Este jueves, durante la audiencia de Juan de Dios, de acuerdo con fuentes cercanas al periódico am, el padre del menor llevó 4 millones de pesos para ofrecerlos a los familiares de las víctimas.

En el Tribunal de Justicia de Irapuato se llevó a cabo la audiencia, se transmitió por videoconferencia privada

¿De dónde salió esa jugosa cantidad? El padre de Juan de Dios señaló que los millones son origen de la venta de propiedades familiares. Es importante decir que Luis Araujo, trabajaba como profesor de la Primaria Balvina Zabala, y de acuerdo con el Delegado de Educación Gabriel Espinoza estaba a punto de jubilarse.

Juan de Dios se ha ganado el enojo de los pobladores de Cuerámaro luego de que el 24 de noviembre del 2019 atropellara y matara a 4 niñas, en la avenida Deportiva. Ahí aceleró el paso de su camioneta para arrollarlas. Tres de ellas murieron instantáneamente, una más falleció en el hospital. Rosa, Zicry, María Teresa y Michel murieron, eran chicas entre los 13, 14 y 16 años. Su vida terminó mientras Juan de Dios circulaba en estado de ebriedad.

Michel y Rosa tenían 13 y 16 años cuando fueron fallecieron, son dos de las víctimas, eran hermanas (Foto: Facebook)

La mañana de este jueves, ochos meses después de la noche trágica, se llevó a cabo su audiencia en los Juzgados Penales del Tribunal de Justicia en Irapuato, por una videoconferencia privada.

Los defensores de Juan de Dios presentarían pruebas para demostrar que su cliente es inocente. Hasta ahora no se sabe la fecha de la próxima audiencia del joven de 16 años. Lo último que se supo fue que el inculpado cumpliría su sentencia en casa. Después de cinco meses en prisión preventiva, a Juan de Dios se le impuso un arresto domiciliario.

El asesinato sucedió en la avenida Deportiva, el pasado 24 de noviembre del 2019

Hay que recordar que Juan de Dios fue capturado en León, se escondía en esta ciudad. Lo detuvieron el 15 de febrero, luego de estar tres meses prófugo y en la mira de las autoridades. El Fiscal de Guanajuato Carlos Zamarripa anunció su detención, acusándolo de homicidio doloso. Sería puesto a disposición de un juez especializado.

Las muertes que sacudieron Cuerámaro

Cuando la gente se enteró que Juan de Dios cumpliría su sentencia en casa por ser menor de edad, los ánimos se encendieron.

El chico de camisa azul, al centro de la imagen presuntamente es su hermano. Y Juan de Dios está en la orilla derecha

En redes sociales acusaron al padre de Juan de Dios por no ser un "ejemplo", reiteraban que no servía de nada ser profesor si no imponía un castigo a su hijo. Mientras, la hermana de una de las víctimas hizo público el dolor de su familia, y la impotencia de saber sobre la nueva medida para Juan de Dios.

"Hoy lo dejaron en libertad, según por falta de pruebas. Y mi madre está destrozada. Mi hermanita era María Teres Flores García la niña que arrastrada fue su muerte".

¿Cuál fue el motivo de Juan de Dios para asesinarlas?

Extraoficialmente se dice que Juan de Dios les hizo "piropos" a las cuatro chicas, pero las adolescentes lo ignoraron. Situación que lo molestó y lo llevó a cometer el crimen. Así se esfumaron los sueños de Michel, de 16 años; Rosa Isela, de 13 años; María Teresa y Zicry de 14 años.

Juan de Dios era considerado un chico problemático, posó con un arma de fuego un tiempo antes de atropellar a las menores (Foto: Redes sociales)

Juan de Dios era identificado como un niño problema. El adolescente que estudiaba en la Secundaria Francisco Javier Mina, en Tupátaro, constantemente estaba relacionado con agresiones, de acuerdo con Correo.

Es importante decir que días antes de esta cruda noche Juan de Dios posó con pistola en una foto de Facebook.

