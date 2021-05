Paola Aceves denunció que fue vigilada en colonias peligrosas

León, Gto.- La candidata a la alcaldía de León por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Paola Aceves, denunció que en tres colonias de la ciudad fue vigilada por hombres mientras hacía campaña.

Señaló que fue en las Joyas, Barranca de Venaderos y en El Potrero donde fue observada junto con su comitiva, y aclaró que nunca fue amenazada ni invitada a abandonar la colonia como sí sucedió a la candidata a diputada local en el Distrito 21 del Partido Verde, Fernanda Rentería.

"En lo particular si nos pasó que en algunas zonas había personas vigilando, estaban como escuchando y cuando los invitábamos a participar se iban, realmente fueron varias las cosas que nos sacaron de contexto, pero el equipo seguía haciendo su trabajo y somos conscientes que no nos podemos limitar, no tuvimos una situación contundente, ni alguna amenaza", dijo la joven abogada de 25 años.

"Dentro de la campaña al inicio no sentía miedo, como candidata no lo sentía porque no tengo cola que me pisen, no tengo ningún problema, salía y hacía mis recorridos como cuando salgo a tomar el camión, pero conforme ha pasado el proceso electoral sí me he llenado de esa incertidumbre por los casos que se están presentando de violencia política y algunos asesinatos, esto sí me genera miedo", dijo en referencia al homicidio de esta semana en Moroleón donde asesinaron a la candidata de Movimiento Ciudadano, Alma Rosa Barragán.



La secretaria con licencia del PRD en León agregó que en el cierre de campaña se limitó a acudir con la misma confianza a otras zonas conflictivas de la ciudad.

"Como cualquier ciudadano sí tengo miedo de salir a las colonias, de que nos vaya a tocar, hay recientemente varios sucesos y esto nos ha generado más miedo en estos últimos días de campaña".

Expresó que a diferencia de otros candidatos que han sido invitados a salir de las colonias, o amenazados con armas o a pedradas, reconoció que no se presentó esta situación en su campaña.



"Fuimos observados en Las joyas, en Desarrollo el Potrero y en Barranca de Venaderos, fueron las experiencias más fuertes, son zonas conflictivas, complicadas, sin embargo, algún detonante o algo muy fuerte nunca nos llegó a pasar algo grave o que fuera más allá".

"Nunca nos apuntaron con un arma de fuego o fuimos agredidos con un arma blanca alguno de los colaboradores, sin embargo, si tenemos miedo, es la delincuencia que se vive día a día, también creo que existe un hartazgo político en la ciudadanía que no cree en los partidos y están hartos de que siempre les digan lo mismo, esto genera algún tipo de incertidumbre y no sabemos con que nos podemos topar al llegar a algunas colonias".



Concluyó que a pesar de que no fueron asaltados sus brigadistas, sí fueron agredidos verbalmente en una colonia, "de palabras si recibimos en una colonia el grito de una persona -Aquí los políticos no entran- pero en lo general tuvimos buena reacción de la ciudadanía y no hubo agresiones".

