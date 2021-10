Panes calientitos para todos; solidaridad en plena contingencia

En León, los dueños de una panadería diario regalan varias piezas de Pan. Los bolillos, recién salidos del horno, son colocados en una canasta, envueltos cada uno por separado para mantener las medidas de higiene. La canasta colocada al exterior de la panadería, sobre un banco alto, está acompañada con el letrero que dice lo siguiente: ‘Nostalgia Panadería. ¡¡Si has tenido un mal día o por cuestiones de fuerza mayor no has podido llevar un pan a tu mesa, toma las piezas que gustes!! Ánimo, si se puede’.

La solidaria acción fue compartida por un usuario de las redes sociales. La publicación se viralizó rápidamente. Provocando reacciones positivas por la ayuda otorgada por la panadería, en medio de la contingencia.

La panadería se ubica en la colonia Jardines de Jerez en León, Guanajuato. Continúa dando servicio por ser un comercio calificado como esencial por tratarse de la producción de alimentos.

La contingencia por la pandemia de Covid-19, que actualmente se vive, a dejado a más de 346 mil mexicanos sin empleo. Los estados más afectados en cuanto a despidos laborales son: Quintana Roo, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, y Estado de México. Entre las cinco entidades, suma el 56% de los despidos en el país.

Las labores sociales como la realizada por la panadería Nostalgia, ayuda a las familias a hacer frente a la crisis sanitaria. Pues será, por lo menos hasta el 1 de junio, que la vida pueda volver a la normalidad.

En León, es la segunda vez que se viraliza una acción de este tipo.

Regalan rebanadas de pizza a adultos mayores por contingencia de Covid-19

Te puede interesar Pizzería de León se solidariza con adultos mayores ante Covid-19

Es para recordar, que la primera semana posterior al inicio de la emergencia sanitaria en Guanajuato, una pizzería regalaba rebanadas a los adultos mayores que la necesitarán. En una entrevista para TV4, el gerente dijo que mientras la contingencia durara la pizzería otorgaría este beneficio.

"Todo se dio por el problema de la infección para ayudar a las personas mayores. Cada que llega un señor mayor en necesidad, darle su rebanada y su agua", mencionó personal de la Pizzería.

Sin embargo, el establecimiento fue cerrado, como medida de seguridad ante la propagación comunitaria del virus.