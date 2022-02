Pandemia de covid-19 se está volviendo similar a la influenza: Alejandro Macías

"México tiene una agencia regulatoria con gente muy capacitada y digamos tienen gente a nivel mundial, pero el problema es que va lenta, si tú quieres hacer aquí algo, creo que una regulación más moderna en México significaría pues no necesariamente que la gente sepa más o que se luche contra la corrupción, desde luego lo que se tenga qué hacer, pero que vaya más rápido porque si no nos comen el mandado, no sólo para que produzcamos nuestros propios medicamentos, sino que podamos aplicar en México los medicamentos que ya están presentes internacionalmente", indicó.