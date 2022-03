PAN pide al INE sean borrados de bardas mensajes de apoyo a AMLO

León.- El presidente del Partido Acción Nacional en Guanajuato, Eduardo López Mares, denunció que continúan apareciendo en el Estado bardas pintadas con los colores de Morena, invitando a la población a votar el próximo 10 de abril en la revocación de mandato.

Añadió que el PAN ya ganó una demanda que se interpuso hace unas semanas ante el Instituto Nacional Electoral, quien dictaminó que Morena debió borrar las bardas pintadas, debido a que ningún partido político debe de intervenir en la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lamentó que el INE no haya sido claro en la orden hacia Morena para que no influya con bardas pintadas sobre el proceso de revocación de mandato.

"Hoy vimos que aparecieron en la carretera León-Irapuato muchísimas bardas, necesitamos que se revisen porque alguien las está pagando, financiando, y no se dice quién, por eso exigimos al INE al Consejo Local que digan quién las va a borrar, no dice nada en la medida cautelar, está mocha la decisión y no se borran las bardas, ahí siguen".

El dirigente panista añadió que el PAN y ningún partido político, tienen permitido dar un posicionamiento sobre la revocación de mandatado y llamar a la población a participar, pero si están denunciando el uso de los recursos públicos por parte de las instituciones que intervienen en el proceso.

"En el PAN no llamamos al sí o al no, nosotros como partido político estamos limitados por esta veda electoral, el decreto que hizo Morena y su presidente prácticamente dejaron fuera a los partidos políticos, no podemos posicionarnos a favor o en contra, lo único que hacemos es usar la libertad de expresión para invitar a la reflexión sobre el uso que se hace de los recursos públicos, invitamos a la gente a reflexionar para analizar si ya nos cumplieron, si se trata de un show".

Recordó que el PAN ha interpuesto 14 quejas ante el INE y el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, de las cuales ha ganado 7 y les han desechado otras 7 por diferentes anomalías.

Dijo que, al presidente del partido Morena en Guanajuato, Ernesto Prieto, se le demandó por publicar en su cuenta de Facebook una imagen de Andrés Manuel López Obrador con la frase "AMLO es el mejor presidente de México". El PAN y Prieto ya tuvieron audiencia.

Asimismo, se demandó a Ricardo Sheffield, quien realizó expresiones con carácter de propaganda gubernamental con la intensión de favorecer a AMLO y su revocación de mandato, y otra demanda más porque Sheffield fue a Salvatierra y emitió propaganda negativa en contra del gobierno de Guanajuato, y en periodo de veda, eso está prohibido, concluyó López Mares.

