PAN interpondrá queja en contra de César Prieto por proselitismo

Guanajuato.- Isaac Piña, candidato del PAN a la presidencia municipal de Salamanca, confirmó en entrevista para La Silla Rota que su equipo jurídico ya trabaja para interponer una queja en contra de César Prieto Gallardo, quien fue postulado por MORENA como candidato, pero que su registro resultó improcedente ante la autoridad electoral local, lo que le impide al perfil morenista comenzar con su campaña.

El pasado viernes 9 de abril, Isaac Piña y César Prieto se encontraron en el mercado Tomas Esteves, donde tuvieron un breve diálogo. Por su parte, Prieto Gallardo le comentó al abanderado blanquiazul: "Dile al gobernador (Diego Sinhue Rodríguez Vallejo) que saque las manos del proceso y del Instituto (IEEG)", a lo que Isaac respondió con un "nada de eso". Consecutivamente César le reiteró: "Vamos a participar en la contienda y les vamos a ganar". Este encuentro casuístico finalizó cuando entre ambos se despidieron de puño.

Un par de días después, Isaac Piña retó a su virtual adversario electoral a que presente pruebas de que el mandatario estatal tiene nexos con el proceso que se está llevando a cabo. Asimismo, señaló que César Prieto aún no está avalado por la autoridad electoral y aún no tiene el registro, por lo que no puede andar haciendo proselitismo.

"Coincidimos en el mercado Tomas Esteves. Nos saludamos con mucho gusto y él me mandó a decir un mensaje para el gobernador. Si tiene las pruebas, la invitación es muy clara a que las presente", precisó.

También comentó que sus equipos jurídicos están haciendo las diferentes actividades para llevar a cabo la queja correspondiente. "Nosotros estamos enfocados en escuchar a la ciudadanía de Salamanca. Nuestra campaña es de altura y lo hemos estado demostrando", finalizó.

Por su parte, César Prieto Gallardo, quien ya inició con su proceso de impugnación ante el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato para enmendar sus planillas y poder participar en la elección, manifestó que él se mantendrá vigente visitando diferentes colonias, calles y comunidades.

"Estamos organizados y fuertes, tanto que nos tienen miedo. Al PAN le ponen casi casi una autopista para que se vaya por la libre; nos detienen a nosotros. Pero la ventaja es de que ellos traen un bochito y nosotros vamos en un Ferrari".

AR/EU