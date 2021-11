Paisanos envían cada vez más dolares a Guanajuato

Guanajuato.- Guanajuato, Jalisco y Michoacán son los tres estados con mayor flujo de remesas entre enero y septiembre de 2021, captaron el 30 por ciento del recurso, que ya es de 37 mil 333 millones de dólares (mdd) de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico).

Ingresos por Remesas Distribución por Entidad Federativa

Es Jalisco el estado que ocupa el primer lugar, recibió tres mil 824 millones de dólares, lo que significó un alza anual de 24.5 por ciento y Michoacán recibió 3 mil 609 millones de dólares, lo que significa un aumento de 21%.



El estado de Guanajuato recibió 3 mil 98 millones de dólares, lo que representó un incremento del 19% con respecto al mismo periodo de 2020.

En el trimestre enero-marzo Guanajuato recibió 860 millones 486 mil 643 dólares.

De abril a junio recibió mil 96 millones 931 mil 789 dólares.

Y de julio a septiembre recibió mil 141 millones 131 mil 816 dólares, la mayor cantidad en lo que va del año.

De acuerdo con analistas de BBVA México, durante 2021 las remesas han aumentado por resultado de mejores condiciones laborales en Estados Unidos luego de la pandemia.

Destaca BBVA México que si bien el empleo no se ha recuperado totalmente, hay mejores salarios o hay sectores que ya regresaron a sus actividades previas a la crisis de la pandemia.

"La tasa de desempleo de la población migrante mexicana fue de 4.1 por ciento en septiembre. Desde mayo pasado el nivel de desempleo de los migrantes mexicanos es inferior al promedio general en Estados Unidos y menor a los niveles prepandemia", indicó Juan José Li Ng, economista senior de BBVA México.

El monto de 37 mil 333 millones de dólares por las remesas es el más alto en un mismo periodo desde que hay registro, de igual manera es un alza de 24.5 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, según Banxico.

El 99 por ciento del total de las remesas fue enviado a través de transferencias electrónicas, mientras que el restante se mandó en efectivo, por giros y especie.

Señala también la información de Banxico que entre enero y septiembre el promedio de la remesa fue de 374 dólares, algo superior en 10.3 por ciento en comparación con igual periodo de 2020, cuando la cantidad fue de 339 dólares.

Ingresos por remesas

Recordó el economista de BBVA México que las remesas acumulan ya 17 meses consecutivos con aumentos desde mayo de 2020, con una tasa de crecimiento de 18.5 por ciento anual.



Comentó que de mantenerse esta tendencia en lo que resta del año, las remesas superarán los 50 mil millones de dólares al cierre de 2021.

El flujo de remesas a México el año pasado tocó un máximo histórico de 40 mil 606 millones de dólares, lo que representó el 3.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, según el "Anuario de migración y remesas 2021".

Remesas por municipios

En cuanto a municipios de Guanajuato, León, Dolores Hidalgo, Celaya e Irapuato son los que más remesas han recibido durante 2021. En conjunto, los cuatro municipios acumulan 47 por ciento del dinero que envían los guanajuatenses que viven en el extranjero.

En 2020 en estados como Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas y Nayarit, el envío de las remesas se concentró en más del 10% del PIB en cada Estado.

De acuerdo con el informe, el dinero que enviaron los connacionales, la mayor parte fue usada para la compra de bienes duraderos, adquirir alimentos y ropa.

Si bien es positivo que haya estas remesas, porque permiten dar sustento a miles de familias, lo negativo de esto es que refleja también a las personas que se han visto obligadas a salir del país por motivos de necesidad económica, refiere BBVA México que dirige Eduardo Osuna.

"Las generosas transferencias fiscales de apoyo a salarios e ingresos en Estados Unidos, un nivel competitivo del dólar, y una profunda contracción de la actividad y el empleo en México han actuado como impulsores de las remesas en dólares de trabajadores en Estados Unidos a México", indicó Alberto Ramos, economista en jefe para América Latina, de Goldman Sachs., tras darse a conocer el reporte del Banxico.

Aumentan remesas año con año



La Secretaría del Migrante y Enlace Internacional de Guanajuato (SMEI), informó que en los Estados Unidos viven 1.5 millones de guanajuatenses que envían dinero a sus familias en el Estado.

Los envíos de dinero de migrantes a Guanajuato han aumentado recientemente, en un estudio realizado del 2013 al 2020 por la SMEI señala que en el 2019, México fue el tercer país que más remesas recibió a nivel mundial, después de India y China. Estas transferencias financieras que realizan las personas mexicanas que viven y trabajan en el extranjero a sus familiares y amigos en sus comunidades de origen han ido creciendo año con año en la última década. Al menos desde el 2003, las tres principales entidades federativas que reciben remesas en México han sido Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Lo anterior tiene relación con migración desde hace años hacia Estados Unidos de estos tres Estados.

Durante la pandemia de Covid-19 en el 2020 el monto del envío de remesas a Guanajuato registró una disminución.

Disminuyeron remesas en 2020

El estudio del SMEI señala que las familias que reciben dinero que envían sus familiares desde Estados Unidos lo utilizan principalmente para el consumo inmediato, aunque sobresale en segundo lugar la utilización en el gasto en salud.

Uso de remesas

Reactivación económica de EU, factor para incremento



El titular de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, Juan Hernández, aseguró en entrevista para el Sol de Irapuato que uno de los factores que han detectado para el aumento por el envío de las remesas al estado de Guanajuato es la reactivación económica que ha enfrentado Estados Unidos, lo que ha hecho que los migrantes aprovechen que hay dinero para enviar a sus familiares.

"Así sucedió el año pasado, cuando se esperaba una disminución en el envío de remesas, pero ocurrió lo contrario y lo que ganaron en Estados Unidos, lo enviaron a sus familiares y fue otro factor que jugó a favor de la economía nacional y estatal, el envío desde el extranjero", dijo.



Explicó Juan Hernández que el que muchas personas no hayan viajado desde el extranjero hacia Guanajuato hizo que ese dinero que normalmente gastaban lo enviaran y en ello podría traducirse el aumento en las remesas, aunado a que aún hay incertidumbre por el tema económico por el que pueda pasar el país en próximos meses, lo que ha obligado a hacer reservas para enviar más dinero a México.

"El gasto que iban a hacer del avión, la gasolina y que podrían ser hasta miles de dólares fue dinero que mandaron a su familia y la otra, muchos de ellos, basados en la remesa de temor, concepto que significa que no saben por cuánto tiempo tendrán trabajo, entonces mandan lo que tengan para construir un cuarto adicional en su vivienda y paguen necesidades de salud y tener una reserva para cualquier emergencia", comentó.



Deja su tierra por mejor oportunidad laboral

Al igual que miles de guanajuatenses Miguel Ángel Robledo Pérez, un leonés de 25 años se fue a Estados Unidos en busca del ansiado sueño americano, a decir de él, por los bajos sueldos que se pagan en su tierra.

Al llegar a la Unión Americana se estableció en el Estado de Kansas y se dedica a la instalación de Fems, cercas perimetrales que se colocan en casas o negocios e incluso en escuelas.

"Me dedico a la instalación de Fems, que son cercas que se colocan en propiedades casas o negocios, también en algunas escuelas, me está yendo bien la verdad, y ahorita cada 15 días envió dinero, dependiendo de cómo vaya la semana, a veces a la semana o cada 15 días, acá subieron los impuestos en muchas cosas cotidianas pero veo que sí sale, en los envíos a México me cobran 10 dólares", dijo.



Comentó que los leoneses que emigran a Estados Unidos están distribuidos en varias partes como Kansas, Texas, en Dallas, en Nueva York, a donde llegan principalmente con familiares.

"Mis camaradas de aquí envían dinero a sus familias en su tierra, ellos ya tienen más de un año acá y ya han comprados sus carros y camionetas, veo que les va bien", señaló.



Las causas para emigrar a Estados Unidos son diversas pero la principal entre quienes se van es para mejorar la situación económica.

"El motivo por el que me fui de México es por la economía, allá en los trabajos no pasas de un sueldo de 1,200 o 1,400 pesos cuando mucho y aun así piensan que te están dando la gran cosa y no hay manera de superarte", dijo Miguel Ángel.



Señaló que en cuestión de su documentos para estar de manera legal en Estados Unidos dijo que aún no entra bien en esa cuestión pero más adelante verá qué procede y cuál es su situación legal y ver si puede arreglar algo.

"Que todas las familias que tienen familiares aquí que los valoren muchísimo porque la verdad hay días que el trabajo es muy pesado y uno lo hace para que su familia no sufra", finalizó.



